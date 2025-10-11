Números evidenciam Bruno Guimarães e Casemiro como pilares do Brasil

Bruno Guimarães e Casemiro já podem ser considerados a dupla de volantes titular do Brasil sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Os jogadores de Newcastle e Manchester United, respectivamente, se destacaram na goleada sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, somando números que evidenciam a importância deles ao time canarinho.

Bruno Guimarães foi o líder de duelos ganhos pelo chão contra a Coreia do Sul. O volante levou a melhor em cinco das nove disputas que travou com os adversários ao longo dos 90 minutos, de acordo com o sofascore, protagonizando também três interceptações.

Já Casemiro foi quem mais deu passes certos no amistoso em Seul. O jogador do Manchester United e ídolo do Real Madrid completou 98 dos 109 passes que tentou (90% de aproveitamento).

Bruno Guimarães e Casemiro também deixaram o campo com assistências. O primeiro deixou Estêvão cara a cara com o goleiro com um lindo passe em profundidade para o atacante abrir o placar. Já o segundo foi quem tocou para Rodrygo balançar as redes e fazer 2 a 0 para o Brasil no primeiro tempo.

Justamente pela sua importância defensiva e ofensiva, Bruno Guimarães e Casemiro caminham a passos largos para formarem a dupla de volantes titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A não ser que algo muito fora da curva aconteça, Carlo Ancelotti não deve fazer grandes mudanças no setor.

Apesar de estar plenamente satisfeito com o desempenho de Bruno Guimarães e Casemiro, o técnico da Seleção Brasileira deverá aproveitar o amistoso da próxima terça-feira, contra o Japão, em Tóquio, para fazer testes e avaliar alguns convocados. Por isso, há a possibilidade de Bruno Guimarães e Casemiro darem lugar a outros atletas da posição, como André, João Gomes, Paquetá e Joelinton.