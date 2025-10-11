Novorizontino x Operário-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio Novorizontino recebe o Operário-PR no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir Novorizontino x Operário-PR ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Como chega o Novorizontino?

Na briga direta pelo acesso à Série A, o time comandado por Enderson Moreira voltou a vencer na última rodada, ao bater o Cuiabá por 1 a 0. Antes disso, o Tigre havia perdido por 1 a 0 para a Chapecoense, empatado com o Vila Nova (1 a 1) e vencido Paysandu e Athletic, ambos por 1 a 0.

Com 50 pontos ? mesma pontuação de Chapecoense e Criciúma, que fecham o G4 ? o Novorizontino tenta aproveitar o fator casa para encostar ainda mais no grupo de acesso.

Como chega o Operário-PR?

Vivendo momento difícil na Série B, o Operário-PR soma três derrotas consecutivas, para Remo (1 a 0), Athletico-PR (1 a 0) e Athletic (4 a 1). A última vitória do time de Alex de Souza foi sobre o Amazonas, por 2 a 1. Com 39 pontos, o Fantasma ocupa o 13º lugar e tenta reagir para se afastar da zona de rebaixamento ? atualmente a sete pontos do Z-4.

Retrospecto de Novorizontino x Operário-PR

As equipes já se enfrentaram cinco vezes na história. São duas vitórias para cada lado e um empate. Em Novo Horizonte, o equilíbrio também se mantém: uma vitória do Novorizontino, uma do Operário-PR e um empate.

Prováveis escalações

Provável escalação do Novorizontino:



Airton; Pablo Dyego, César Martins, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Fábio Matheus e Rômulo; Bruno José, Lucca e Léo Tocantins.



Técnico: Enderson Moreira

Provável escalação do Operário-PR:



Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo e Gabriel Feliciano; Índio, Zuluaga e Boschilia; Kleiton, Vinicius Mingotti e Vitor Pernambucano.



Técnico: Alex

Arbitragem de Novorizontino x Operário-PR

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)



Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)



VAR: Adriana Barros Carneiro (MA)

Ficha técnica

Novorizontino x Operário-PR



Data e horário: 12/10/2025 (domingo) | 16h (de Brasília)



Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)



Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro



Onde assistir: ESPN e Disney+