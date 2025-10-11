Noruegueses fazem protesto pró-Palestina em partida contra Israel: 'Deixem as crianças viverem'

O cessar-fogo na Faixa de Gaza não motivou os noruegueses em recuar nos protestos planejados para a partida da seleção local contra Israel, válida pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026. Como tem sido comum nos jogos da equipe israelense, manifestações pró-Palestina tomaram conta das arquibancadas, desta vez, no Ullevaal Stadion, em Oslo.

Cerca de mil noruegueses protestavam nos arredores do estádio. Com bandeiras da Palestina, eles acusavam Israel de genocídio. A polícia local acompanhava a manifestação e chegou a deter alguns dos integrantes do protesto. Foi montado um forte esquema de segurança na capital da Noruega.

Na arquibancada, já com bola rolando, torcedores estenderam uma bandeira da Palestina e uma faixa que dizia: "Deixem as crianças viverem".

Desde maio de 2024, a Noruega reconhece o Estado Palestino. O movimento é acompanhado pela Federação Norueguesa de Futebol (NFF), que acompanha o Comitê Palestino da Noruega nos protestos deste sábado.

"Como todas as pessoas, estamos muito felizes por haver um acordo de paz. É mais importante do que o jogo que as bombas parem e os reféns voltem para casa. Quando falamos sobre sanções, estamos falando sobre violações das leis da Fifa. Essa deve ser uma discussão contínua", afirmou o presidente da NFF, Lise Klaveness, em entrevista coletiva na sexta-feira.

O cessar-fogo veio em um momento em que se cobrava a suspensão da seleção israelense das competições, além da mesma medida para times do país em torneios europeus, a exemplo do que foi feito com a Rússia após o começo da guerra na Ucrânia.

A Fifa era relutante na medida. Entretanto, a possibilidade avançava na Uefa. Esse cenário poderia garantir a seleção disputando as Eliminatórias e, possivelmente, a Copa do Mundo no próximo ano.

Esse não é o primeiro protesto em jogos de Israel nesta edição das Eliminatórias. Contra Itália, na última Data Fifa, torcedores viraram de costas para o campo em manifestação contrária à guerra em Gaza.

Os italianos são os próximos adversários de Israel. Há certa apreensão pela partida. A Itália foi cobrada por não jogar, mas o W.O. foi descartado, ainda mais com a situação difícil que o time atravessa nas Eliminatórias.

O jogo será em Udine, cuja prefeitura lamentou a partida. O técnico italiano Gennaro Gattuso se manifestou recentemente sobre a questão. "Eu teria preferido abordar uma noite de Eliminatórias tão importante com uma atmosfera diferente. Em Bérgamo, houve entusiasmo, mas em Udine a atmosfera será difícil. Haverá 5.000 pessoas dentro do estádio e 10.000 do lado de fora. Eu entendo isso, porque me parte o coração ver tantas pessoas inocentes e tantas crianças morrerem. Mas temos que ir lá porque é nosso dever... Não podemos perder por omissão", disse.

Em campo, a Noruega goleou Israel por 5 a 0. Os noruegueses lideram o Grupo I, com 18 pontos, nove a mais que a Itália, que ainda joga neste sábado, contra a Estônia. Os italianos têm a mesma pontuação que os israelenses. A partida entre as duas equipes será decisiva para saber quem fica em segundo lugar, com vaga na repescagem para a Copa. A partida será na terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília).