Haaland perde 2 pênaltis, mas se redime com 3 gols, e Noruega goleia Israel

Erling Haaland, atacante da Noruega, durante partida contra Israel, nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - Fredrik Varfjell / NTB / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

11/10/2025 14h50

Em jogo marcado por um pênalti repetido e perdido duas vezes por Haaland, a Noruega venceu Israel por 5 a 0, hoje, pela sexta rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A partida foi disputada no Ullevaal Stadion, em Oslo (NOR).

Os noruegueses abriram 3 a 0 ainda na primeira etapa, com dois gols contra (de Khalaili e Nachmias) e um de Haaland. Eles foram marcados em um intervalo de dez minutos, entre os 18 e os 28.

Na segunda etapa, Haaland transformou a vitória em goleada, marcando duas vezes de cabeça. No fim da partida, o técnico da Noruega aproveitou para fazer testes, trocando vários titulares.

A Noruega mantém, assim, campanha perfeita na competição, chegando a 18 pontos em seis partidas. Já Israel, com 9 pontos, segue na terceira colocação.

Os noruegueses têm uma folga das Eliminatórias na sequência. A equipe comandada por Stale Solbakken recebe a Nova Zelândia na próxima terça (14), em jogo amistoso.

Os israelenses, por sua vez, voltam a campo em jogo decisivo na briga por uma vaga na Copa do Mundo, contra a Itália. Caso vença, Israel pode superar os italianos na briga pela segunda posição, que garante vaga na repescagem.

Média de dois gols por partida

Com mais três gols anotados, Haaland chegou a 12 nas Eliminatórias em apenas seis jogos. O camisa 9 da Noruega lidera a lista de artilheiros.

Memphis Depay, da Holanda, Arnautovic, da Áustria, e Kramaric, da Croácia, dividem o segundo lugar com seis gols cada.

Principais lances

Pênalti: Aos 5 minutos, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa. Haaland foi para a cobrança e parou em defesa de Peretz. O juiz apontou que o goleiro israelense se adiantou e mandou repetir o lance. O camisa 9 mudou o canto da batida, mas viu o arqueiro adversário brilhar e fazer nova defesa.

1x0: Aos 18 minutos, Sorloth fez boa jogada pela direita, invadiu a área e cruzou. Khalaili tentou afastar, mas encobriu Peretz e marcou contra.

2x0: Aos 27, Haaland recebeu na grande área, puxou para a perna direita e bateu cruzado para superar Peretz. O atacante se desculpou com os torcedores na comemoração.

3x0: No minuto seguinte, Haaland brigou pela bola na grande área, após receber passe em profundidade. Peretz saiu e tentou afastar com um chutão, mas acertou Nachmias e a redonda voltou para o gol israelense.

4x0: Aos 18 minutos da segunda etapa, após cruzamento da esquerda, Haaland subiu bem e cabeceou com estilo. Peretz aceitou.

5x0: A receita funcionou. Aos 26, após novo cruzamento da esquerda, Peretz saiu mal do gol e Haaland só completou de cabeça na segunda trave.

