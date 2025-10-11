Topo

Esporte

Nenê lamenta erros e pede união após goleada sofrida pelo Juventude: "Temos trabalhar mais"

11/10/2025 21h39

O Juventude saiu goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras neste sábado, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o time gaúcho em situação delicada na tabela, e o meia Nenê, um dos líderes do elenco, cobrou mais foco e união do grupo após a partida.

O experiente atleta reconheceu as falhas da equipe e destacou que o Juventude precisa reagir nas próximas rodadas para tentar escapar do rebaixamento.

"Uma situação muito complicada. A gente sabia que o jogo hoje era muito difícil. Acredito que nós demos uma bobeira, principalmente nos dois primeiros gols. A gente podia estar um pouquinho mais equilibrado no segundo tempo. Acabamos tomando o terceiro muito rápido, e aí o jogo complicou muito", afirmou ao Premiere.

Mesmo com o revés, Nenê demonstrou confiança na recuperação do time nas 11 rodadas restantes. O meia pediu mais atitude e menos discurso. "A gente sabia que hoje era um jogo atrasado e que tínhamos a chance de tirar um pouco a distância. Mas ainda faltam 11 jogos. Temos que falar menos, trabalhar mais. Todo mundo ter consciência do que pode melhorar. Saber que ainda tem tempo. A gente tem que acreditar, depende só da gente".

Por fim, o jogador ressaltou a importância de aproveitar o fator casa para tentar reagir no campeonato.

"É todo mundo se unir e a gente começar a ganhar principalmente jogos em casa. E depois arrancar os pontos fora que a gente precisa para sair dessa situação", concluiu Nenê.

Situação das equipes

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 58 pontos e abriu vantagem na liderança do Brasileirão, ficando três à frente do Flamengo, vice-líder. Já o Juventude segue na 19ª posição, com 23 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento.

O time de Thiago Carpini volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 28ª rodada. O Verdão, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino na quarta, também em São Paulo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

UFC Rio: Vicente Luque sucumbe a Joel Álvarez e acumula segunda derrota seguida

Nenê lamenta erros e pede união após goleada sofrida pelo Juventude: "Temos trabalhar mais"

Brasil conquista dobradinha e 2 bronzes no primeiro dia do Grand Prix de Lima de judô

UFC Rio: Com 'Véio da Havan' no corner, Jhonata Diniz é dominado por Mario Pinto

Palmeiras atropela Juventude e abre vantagem do Flamengo na liderança do Brasileirão

Quem é Valentin Vacherot? Monegasco bateu Djokovic e encara o primo na final em Xangai

Palmeiras vence com gol de B. Rodrigues, falha de Jandrei e é líder isolado

Palmeiras supera desfalques, goleia o Juventude e abre vantagem na ponta

Bruno Rodrigues volta a marcar após dois anos e se emociona: 'Tudo que eu queria era fazer gol'

Tricampeão! Confira a festa do XV pelo título da Copa Paulista

Vice-campeão, Caiçara valoriza trabalho do Primavera e elogia XV de Piracicaba