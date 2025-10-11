Nenê lamenta erros e pede união após goleada sofrida pelo Juventude: "Temos trabalhar mais"

O Juventude saiu goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras neste sábado, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o time gaúcho em situação delicada na tabela, e o meia Nenê, um dos líderes do elenco, cobrou mais foco e união do grupo após a partida.

O experiente atleta reconheceu as falhas da equipe e destacou que o Juventude precisa reagir nas próximas rodadas para tentar escapar do rebaixamento.

"Uma situação muito complicada. A gente sabia que o jogo hoje era muito difícil. Acredito que nós demos uma bobeira, principalmente nos dois primeiros gols. A gente podia estar um pouquinho mais equilibrado no segundo tempo. Acabamos tomando o terceiro muito rápido, e aí o jogo complicou muito", afirmou ao Premiere.

Mesmo com o revés, Nenê demonstrou confiança na recuperação do time nas 11 rodadas restantes. O meia pediu mais atitude e menos discurso. "A gente sabia que hoje era um jogo atrasado e que tínhamos a chance de tirar um pouco a distância. Mas ainda faltam 11 jogos. Temos que falar menos, trabalhar mais. Todo mundo ter consciência do que pode melhorar. Saber que ainda tem tempo. A gente tem que acreditar, depende só da gente".

Por fim, o jogador ressaltou a importância de aproveitar o fator casa para tentar reagir no campeonato.

"É todo mundo se unir e a gente começar a ganhar principalmente jogos em casa. E depois arrancar os pontos fora que a gente precisa para sair dessa situação", concluiu Nenê.

49/2º | Palmeiras 4×1 Juventude | #PALxJUV Próximo jogo do Juventude pelo Brasileirão será na quinta-feira, fora de casa, diante do Fluminense ?Fernando Alves/ECJ pic.twitter.com/afqGm1QXmx ? E.C. Juventude (@ECJuventude) October 11, 2025

Situação das equipes

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 58 pontos e abriu vantagem na liderança do Brasileirão, ficando três à frente do Flamengo, vice-líder. Já o Juventude segue na 19ª posição, com 23 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento.

O time de Thiago Carpini volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 28ª rodada. O Verdão, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino na quarta, também em São Paulo.