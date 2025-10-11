Topo

Esporte

Mbappé deixa concentração da França com dores, mas não preocupa o Real Madrid

11/10/2025 11h10

O atacante Kylian Mbappé, causou preocupação na França e no seu clube, o Real Madrid, ao deixar o jogo contra o Azerbaijão nesta sexta-feira com dores no tornozelo. Entretanto, a princípio, o francês não teria tido uma lesão diagnosticada e não preocupa a equipe espanhola, que o esperaria já para a próxima rodada de La Liga, de acordo com informações do jornal "Marca".

Como precaução, Mbappé não jogará na segunda partida da França nesta data Fifa. Na segunda-feira, os franceses irão encarar a Islândia, e não terão o atacante à disposição, já que ele foi cortado da equipe, de acordo com um comunicado divulgado pela Federação Francesa de Futebol. Além disso, a nota também anunciou que o técnico Didier Deschamps não convocaria ninguém para substituí-lo.

Monitorado e sem sustos

Após ser cortado, Mbappé teria voltado a Madri para ser monitorado pelos médicos do Real Madrid, que logo identificaram que o jogador não sofre de nada muito grave.

Assim, seria esperado pelo Real que Mbappé esteja em campo no duelo contra o Getafe, no dia 19 de outubro, domingo, às 16h (de Brasília), por La Liga. Nesta temporada pelo clube espanhol, o francês tem dez jogos disputados, com 14 gols marcados e duas assistências.

