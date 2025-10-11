Topo

Esporte

Palmeiras: Meia tem nova chance de engatar após ser brecado por Flaco-Roque

Mauricio perdeu espaço quando Abel passou a utilizar dois atacantes centralizados - PETER LEONE/ESTADÃO CONTEÚDO
Mauricio perdeu espaço quando Abel passou a utilizar dois atacantes centralizados Imagem: PETER LEONE/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

João Kerr

Colaboração para o UOL

11/10/2025 05h30

O meia Mauricio, líder em assistências do Palmeiras no Brasileirão, deve voltar a ser titular da equipe de Abel Ferreira contra o Juventude, em jogo que ocorre na noite de hoje no Allianz Parque.

Nova chance

Mesmo com excelentes números na temporada, o camisa 18 perdeu espaço diante da utilização da dupla Flaco-Roque — Flaco López e Vitor Roque passaram a atuar lado a lado na equipe do técnico português.

Relacionadas

Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo que vale liderança isolada

Gómez terá que superar desafio para reforçar o Palmeiras contra Bragantino

O esquema com dois atacantes fez Abel Ferreira abrir mão de ter um meia armador de ofício, e sobrou para Mauricio: o camisa 18 só foi titular em uma das últimas sete partidas do Verdão.

Recentemente, com a lesão de Lucas Evangelista, Andreas Pereira passou a jogar recuado e abriu espaço para Raphael Veiga, que não brilhou. Mesmo de volta ao time titular, o meia vem oscilando e não teve atuação discreta, por exemplo, no clássico contra o São Paulo, no último domingo.

Mauricio, por outro lado, foi bem contra o Tricolor. Ele saiu do banco no intervalo, deu duas assistências e foi um dos destaques na vitória alviverde dentro do Morumbis.

O próximo duelo do Palmeiras, contra o Juventude, é uma nova chance para Mauricio se destacar e reassumir o protagonismo na equipe. O camisa 18 pode até jogar como um segundo atacante, já que o Verdão tem quatro desfalques no setor: Ramón Sosa (lesionado), Flaco López, Facundo Torres (convocados) e Vitor Roque (suspenso).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Charles Do Bronx promete "separar os homens dos meninos" contra Gamrot no UFC Rio

São Paulo tem menos de 20% de chances de garantir vaga na Copa Libertadores

Matheus Cunha vê goleada como padrão de excelência e elogia comprometimento do Brasil

Destaque da base vive expectativa de estrear pelo Palmeiras contra o Juventude

Amor mútuo! Retorno de Charles Do Bronx ao Brasil vira trunfo por retomada no UFC

Corinthians volta atrás e decide não assinar contrato com empresa de logística; entenda

Zé Rafael se firma no Santos, mas ainda vê potencial para evolução após cirurgia

Palmeiras x Juventude: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

'Sportswashing': Como o futebol feminino se beneficiou na Arábia Saudita

Base da CBF vive crise com vexame no Mundial sub-20 e erros de planejamento

UFC Rio ao vivo: que horas começa e onde assistir Charles do Bronx x Mateusz Gamrot