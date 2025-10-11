Palmeiras: Meia tem nova chance de engatar após ser brecado por Flaco-Roque

O meia Mauricio, líder em assistências do Palmeiras no Brasileirão, deve voltar a ser titular da equipe de Abel Ferreira contra o Juventude, em jogo que ocorre na noite de hoje no Allianz Parque.

Nova chance

Mesmo com excelentes números na temporada, o camisa 18 perdeu espaço diante da utilização da dupla Flaco-Roque — Flaco López e Vitor Roque passaram a atuar lado a lado na equipe do técnico português.

O esquema com dois atacantes fez Abel Ferreira abrir mão de ter um meia armador de ofício, e sobrou para Mauricio: o camisa 18 só foi titular em uma das últimas sete partidas do Verdão.

Recentemente, com a lesão de Lucas Evangelista, Andreas Pereira passou a jogar recuado e abriu espaço para Raphael Veiga, que não brilhou. Mesmo de volta ao time titular, o meia vem oscilando e não teve atuação discreta, por exemplo, no clássico contra o São Paulo, no último domingo.

Mauricio, por outro lado, foi bem contra o Tricolor. Ele saiu do banco no intervalo, deu duas assistências e foi um dos destaques na vitória alviverde dentro do Morumbis.

O próximo duelo do Palmeiras, contra o Juventude, é uma nova chance para Mauricio se destacar e reassumir o protagonismo na equipe. O camisa 18 pode até jogar como um segundo atacante, já que o Verdão tem quatro desfalques no setor: Ramón Sosa (lesionado), Flaco López, Facundo Torres (convocados) e Vitor Roque (suspenso).