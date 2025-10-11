Marta dá vitória ao Orlando Pride com gol olímpico nos acréscimos; veja

Ausente do Orlando Pride desde 19 de setembro, em decorrência de um problema nas costas, Marta retornou à equipe nesta sexta-feira e foi decisiva. A brasileira anotou o único gol da vitória do conjunto da Flórida sobre o Portland Thorns, pela NWSL, a liga profissional feminina de futebol dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Retornando de lesão, a camisa 10 foi acionada aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 0 a 0. A atleta de 39 anos rapidamente mudou o panorama da partida e, aos 46 minutos, cobrou o escanteio fechado na primeira trave que terminou com a bola na rede do time visitante - a arbitragem considerou gol contra após um leve desvio em McKenzie, que se atrapalhou com a goleira na jogada.

O triunfo no Exploria Stadium de Orlando deixou as anfitriãs próximas da classificação para os playoffs do campeonato nacional. Atual campeão da NWSL, o Orlando Pride soma 36 pontos, na terceira posição, e "seca" o North Carolina Courage, o nono na tabela, para consolidar a vaga neste sábado, uma rodada antes do término da fase de grupo.

Marta e companhia encerram a participação na etapa de grupos no próximo sábado, fora de casa, diante do Washington Spirit, que é vice-líder, com 43 pontos, e tem a vaga assegurada no mata-mata. Presente em 20 das 24 partidas do time roxo, Marta acumula três gols, além do olímpico, e uma assistência na NWSL.