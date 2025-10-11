Marchiori lamenta vice com gol no fim e põe foco do Primavera no Paulistão 2026

Se por um lado o XV de Piracicaba deixou o Barão da Serra Negra em clima de festa, do outro o Primavera saiu cabisbaixo. Após o vice do Fantasma na Copa Paulista, neste sábado, o técnico Rodrigo Marchiori lamentou o resultado.

"Não tem nem muitas palavras, só tenho que agredecer o grupo. Independente do resultado, conseguimos um feito inédito. É ruim, porque queríamos essa vaga (Série D), esse título, mas é um jogo de detalhe. Esse último gol não se toma do jeito que tomamos, fez a diferença. Foi um jogo equilibrado, brigado de decisão. Faz parte, temos que agredecer à diretoria e ao elenco. Mas, é claro, demora para ser digerido", disse o treinador em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Foco no Paulistão

Apesar de tristeza pela derrota, há motivo para se ter esperança. Isso porque o Primavera irá disputar a Série A1 do Paulistão pela primeira vez em sua história.

O técnico Rodrigo Marchiori coloca o foco do Fantasma no torneio e prevê "briga dobrada" para que o time de Indaiatuba, estreante, se mantenha na Primeira Divisão Estadual.

"Nós iremos agora sentar para conversarmos e tentar antecipar a nossa reapresentação o quanto antes. E isso depende muito dos atletas que iremos tentar contratar, se é a atleta da Série B, a Série B acaba no final de novembro. Se tiver um ou outro de Série A, é só em dezembro. Temos que, o mais rápido o possível, nos organizar para pensar no mercado, estávamos monitorando", disse.

"Agora, temos que mostrar a seriedade do projeto da melhor maneira possível, pois encurtou o Campeonato Paulista. E isso dificulta ainda mais para os atletas com familiares, filhos em escolas, né? De 11 a 12 datas, você faz sete a oito jogos se não passar para a fase seguinte. Agora, a briga é dobrada para manter a equipe", acrescentou.

Quando começa o Estadual?

Com a mudança no calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Paulista de 2026 foi encurtado. Agora com o estreante Primavera, o Estadual terá 11 datas e está previsto para acontecer entre 11 de janeiro e 8 de março do ano que vem.