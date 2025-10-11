Júlia Polastri dá show e vence Karolina Kowalkiewicz no UFC Rio

O público carioca teve motivos de sobra para comemorar neste sábado (11). Lutando em casa, Júlia Polastri superou a experiente Karolina Kowalkiewicz por nocaute técnico no terceiro round, em duelo válido pelo card preliminar do UFC Rio.

Com atuação consistente e ritmo crescente ao longo da disputa, a brasileira conseguiu impor seu jogo e encerrou o confronto com uma sequência precisa de golpes, obrigando o árbitro a interromper a luta. O triunfo tem peso especial, já que Kowalkiewicz é ex-desafiante ao cinturão peso-palha (52 kg). Apesar disso, a polonesa chegou a três derrotas seguidas, curiosamente todas para brasileiras.

A vitória marca a recuperação de Polastri, que havia sido superada em sua última apresentação no octógono. Agora, a atleta soma duas vitórias e duas derrotas desde que ingressou no Ultimate, consolidando mais um passo em sua trajetória na principal organização de MMA do mundo.

A luta

Júlia iniciou o combate apostando nos chutes baixos, enquanto a polonesa respondeu com combinações de mãos e perna. Aos poucos, a carioca encontrou a distância ideal, conectou bons golpes e chegou a balançar a rival. Demonstrando sobriedade, trabalhou bem as esquivas e manteve o controle do centro do octógono, embalada pela torcida que gritava seu nome. O primeiro round terminou com vantagem clara para a atleta da casa.

No segundo assalto, sob os gritos de "uh, vai morrer", o ritmo aumentou. Mais uma vez, Polastri teve bons momentos e levou perigo à ex-desafiante, que resistiu com experiência. Após uma breve desaceleração, a brasileira pediu apoio das arquibancadas, reacendendo o clima na arena. Na sequência, Kowalkiewicz conseguiu levar a luta para o solo, mas não manteve o controle por muito tempo.

Nos últimos cinco minutos, a veterana partiu para o tudo ou nada, enquanto a carioca seguiu precisa nas defesas e nas esquivas. Demonstrando maturidade, Polastri administrou bem o duelo e desgastou a adversária com golpes certeiros. Visivelmente cansada, a polonesa passou a adotar uma postura mais defensiva e tentou, sem sucesso, levar o combate novamente para o chão - até ser dominada pela sequência que definiu o nocaute técnico.

Abertura verde-amarela

A primeira luta do card do UFC Rio foi marcada por um duelo verde-amarelo. Saimon Oliveira e Luan Lacerda subiram ao octógono pressionados, ambos ainda em busca da primeira vitória na organização. Dessa vez, melhor para o atleta do Amapá, que encerrou o jejum ao conquistar uma finalização no segundo round. Com o resultado, a situação do catarinense se complica ainda mais, já que não bateu o peso - ultrapassando em 3,6 kg o limite da categoria - e acumula agora quatro derrotas consecutivas.

Resultados UFC Rio:

Júlia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no terceiro round;

Luan Lacerda finalizaou Saimon Oliveira no segundo round.

