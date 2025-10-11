Topo

Esporte

OPINIÃO

'Jogo da redenção': Fabíola destaca superação em goleada do Palmeiras

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 23h00

A goleada do Palmeiras sobre o Juventude por 4 a 1 marcou a redenção de jogadores que estavam em baixa no time paulista, destacou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson marcaram na partida, colocando o Palmeiras como líder isolado do Brasileirão, com 58 pontos — o Flamengo, vice-líder, tem 55.

Foi o jogo da redenção dos palmeirenses. Então, Raphael Veiga, que não marcava desde fevereiro, com a bola rolando. O primeiro gol do Bruno Rodrigues, história linda, duas cirurgias nos joelhos, enfim, depois de dois anos. Lindo o gol dele, apesar do Jandrei ter ajudado bastante, mas era legal ver a recuperação de um atleta.

Relacionadas

Bruno Rodrigues marca pelo Palmeiras após falha de Jandrei; assista

Palmeiras vence com gol de B. Rodrigues, falha de Jandrei e é líder isolado

Abel diz que Palmeiras é 'f...' com apoio da Mancha e pede união pelo time

Aí o Fuchs, é o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Nunca tinha marcado, marcou o primeiro gol dele. E o Felipe Anderson marca depois de dez jogos. Então, é o jogo da redenção mesmo. O Juventude escolheu a dedo, assim, os quatro caras pra poder marcar os gols hoje.
Fabíola Andrade

'História linda de recomeço', diz Fabiola sobre gol de Bruno Rodrigues

Eu acho linda essas histórias de reconstrução, né, de recomeço. O esporte de alto rendimento não é saudável. Ele leva o corpo sempre no limite. Os jogadores atuam com injeções, com dor, coisas que a gente às vezes nem sabe.
Fabiola Andrade

Trajano: Flamengo tem elenco melhor que Palmeiras, mas muitos jogando mal

O Flamengo tem um excelente elenco, talvez tenha até o melhor elenco do país, mas tem muita gente jogando mal e decepcionando. Vamos começar pelo Pedro. Ele oscilou demais esse ano, está na reserva do Flamengo e quando entra, não resolve. O Bruno Henrique quando entra ele só cai e reclama não é? O Pulgar não joga faz tempo, o De La Cruz não aguenta jogar os noventa minutos. [...] O Samuel Lino que chegou, em um mês ele foi pra seleção brasileira. Agora a torcida quer matar o Samuel Lino.
José Trajano

Trajano: Palmeiras pode encaminhar título se vencer Flamengo

O Palmeiras, como diria o outro, nesse momento está com a faca e o queijo na mão, mas isso não quer dizer que ele vai cortar esse queijo direitinho, tem lenha pra queimar ainda. E esse jogo contra o Flamengo, agora passou a ser mais determinante do que era.
José Trajano

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Charles do Bronx finaliza Gamrot no segundo round e volta a brilhar no UFC Rio

UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera

Abel freia euforia com vantagem do Palmeiras na liderança: "O caminho é longo"

'História linda de recomeço', diz Fabiola sobre gol de Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues faz gol após superar lesões no Palmeiras e desabafa: "Sei o que sofri"

Com Messi decisivo, Inter Miami goleia Atlanta United pela MLS

'Jogo da redenção': Fabíola destaca superação em goleada do Palmeiras

Trajano: Flamengo tem elenco melhor que Palmeiras, mas muitos jogando mal

Trajano: Palmeiras pode encaminhar título se vencer Flamengo

Marchiori lamenta vice com gol no fim e põe foco do Primavera no Paulistão 2026

Aqui é Brasil! Charles do Bronx finaliza Mateusz Gamrot e leva público à loucura no UFC Rio