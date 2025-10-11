'Jogo da redenção': Fabíola destaca superação em goleada do Palmeiras

A goleada do Palmeiras sobre o Juventude por 4 a 1 marcou a redenção de jogadores que estavam em baixa no time paulista, destacou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson marcaram na partida, colocando o Palmeiras como líder isolado do Brasileirão, com 58 pontos — o Flamengo, vice-líder, tem 55.

Foi o jogo da redenção dos palmeirenses. Então, Raphael Veiga, que não marcava desde fevereiro, com a bola rolando. O primeiro gol do Bruno Rodrigues, história linda, duas cirurgias nos joelhos, enfim, depois de dois anos. Lindo o gol dele, apesar do Jandrei ter ajudado bastante, mas era legal ver a recuperação de um atleta.

Aí o Fuchs, é o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Nunca tinha marcado, marcou o primeiro gol dele. E o Felipe Anderson marca depois de dez jogos. Então, é o jogo da redenção mesmo. O Juventude escolheu a dedo, assim, os quatro caras pra poder marcar os gols hoje.

Eu acho linda essas histórias de reconstrução, né, de recomeço. O esporte de alto rendimento não é saudável. Ele leva o corpo sempre no limite. Os jogadores atuam com injeções, com dor, coisas que a gente às vezes nem sabe.

O Flamengo tem um excelente elenco, talvez tenha até o melhor elenco do país, mas tem muita gente jogando mal e decepcionando. Vamos começar pelo Pedro. Ele oscilou demais esse ano, está na reserva do Flamengo e quando entra, não resolve. O Bruno Henrique quando entra ele só cai e reclama não é? O Pulgar não joga faz tempo, o De La Cruz não aguenta jogar os noventa minutos. [...] O Samuel Lino que chegou, em um mês ele foi pra seleção brasileira. Agora a torcida quer matar o Samuel Lino.

O Palmeiras, como diria o outro, nesse momento está com a faca e o queijo na mão, mas isso não quer dizer que ele vai cortar esse queijo direitinho, tem lenha pra queimar ainda. E esse jogo contra o Flamengo, agora passou a ser mais determinante do que era.

