'Jogo da redenção': Fabíola destaca superação em goleada do Palmeiras

A goleada do Palmeiras sobre o Juventude por 4 a 1 marcou a redenção de jogadores que estavam em baixa no time paulista, destacou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.
Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson marcaram na partida, colocando o Palmeiras como líder isolado do Brasileirão, com 58 pontos — o Flamengo, vice-líder, tem 55.
Foi o jogo da redenção dos palmeirenses. Então, Raphael Veiga, que não marcava desde fevereiro, com a bola rolando. O primeiro gol do Bruno Rodrigues, história linda, duas cirurgias nos joelhos, enfim, depois de dois anos. Lindo o gol dele, apesar do Jandrei ter ajudado bastante, mas era legal ver a recuperação de um atleta.
Aí o Fuchs, é o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Nunca tinha marcado, marcou o primeiro gol dele. E o Felipe Anderson marca depois de dez jogos. Então, é o jogo da redenção mesmo. O Juventude escolheu a dedo, assim, os quatro caras pra poder marcar os gols hoje.
Fabíola Andrade
'História linda de recomeço', diz Fabiola sobre gol de Bruno Rodrigues
Eu acho linda essas histórias de reconstrução, né, de recomeço. O esporte de alto rendimento não é saudável. Ele leva o corpo sempre no limite. Os jogadores atuam com injeções, com dor, coisas que a gente às vezes nem sabe.
Fabiola Andrade
Trajano: Flamengo tem elenco melhor que Palmeiras, mas muitos jogando mal
O Flamengo tem um excelente elenco, talvez tenha até o melhor elenco do país, mas tem muita gente jogando mal e decepcionando. Vamos começar pelo Pedro. Ele oscilou demais esse ano, está na reserva do Flamengo e quando entra, não resolve. O Bruno Henrique quando entra ele só cai e reclama não é? O Pulgar não joga faz tempo, o De La Cruz não aguenta jogar os noventa minutos. [...] O Samuel Lino que chegou, em um mês ele foi pra seleção brasileira. Agora a torcida quer matar o Samuel Lino.
José Trajano
Trajano: Palmeiras pode encaminhar título se vencer Flamengo
O Palmeiras, como diria o outro, nesse momento está com a faca e o queijo na mão, mas isso não quer dizer que ele vai cortar esse queijo direitinho, tem lenha pra queimar ainda. E esse jogo contra o Flamengo, agora passou a ser mais determinante do que era.
José Trajano