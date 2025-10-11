João Fonseca encara holandês que já venceu Alcaraz na estreia em Bruxelas

Cabeça de chave pela primeira vez em um torneio ATP, João Fonseca, número 43 do mundo, terá o holandês Botic van de Zandschulp (84) como adversário da estreia em Bruxelas, na Bélgica.

O que aconteceu

Os dois já se enfrentaram no circuito e o brasileiro venceu. O encontro aconteceu em 2024, pela Copa Davis, e João Fonseca bateu van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.

Em 2024, o tenista holandês derrotou Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo. A grande vitória de Botic aconteceu na segunda fase do US Open, que acabou com título do italiano Jannik Sinner.

O ATP de Bruxelas acontece entre os dias 12 e 19 de outubro. João Fonseca estreia na primeira fase da competição, enquanto os quatro cabeças de chave principais: Lorenzo Musetti (9), Félix Auger-Aliassime (13), Jiri Lehecka (19), Alejandro Davidovich Fokina (20), já estão garantidos nas oitavas de final.