Jeffinho pode ganhar sequência no Botafogo após lesão de titular

Com pouca minutagem na temporada, o atacante Jeffinho pode ganhar espaço na equipe titular do Botafogo. Isso porque Álvaro Montoro se lesionou na última quinta-feira, e o técnico Davide Ancelotti terá que encontrar um substituto para o argentino.

O meia sofreu uma fratura na clavícula direita durante o duelo entre Argentina e Nigéria pelo Mundial Sub-20, no Chile, e só deve voltar aos gramados no final do ano.

É CLÁSSICO NO NILTÃO! ??? Camisa 7, acesse https://t.co/VmMNMgRyIo para garantir o seu lugar no jogo! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/gACarKC7wU ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 11, 2025

Sem Montoro, Jeffinho é o mais cotado para compor o ataque com Arthur Cabral, tendo Savarino e Santiago Rodríguez como meias de ligação. Entretanto, o jovem tem concorrência.

No banco de reservas, Artur vem treinando até mesmo nas folgas para recuperar seu melhor futebol e a titularidade que tinha no primeiro semestre. Nathan Fernandes está recuperado de uma fratura no antebraço e deve ficar à disposição. Matheus Martins também disputa a posição.

Fora a disputa direta, existe a indireta. O técnico Davide Ancelotti já utilizou o esquema com dois centroavantes, o que abre brecha para o espanhol Chris Ramos. Além disso, o lateral-esquerdo Cuiabano pode ser improvisado no ataque.

Agenda do Botafogo

Próximos jogos

Jogo: Botafogo x Flamengo

Botafogo x Flamengo Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)

(quarta-feira) | 19h30 (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Estádio Nilton Santos