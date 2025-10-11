Jeffinho pode ganhar sequência no Botafogo após lesão de titular
Com pouca minutagem na temporada, o atacante Jeffinho pode ganhar espaço na equipe titular do Botafogo. Isso porque Álvaro Montoro se lesionou na última quinta-feira, e o técnico Davide Ancelotti terá que encontrar um substituto para o argentino.
O meia sofreu uma fratura na clavícula direita durante o duelo entre Argentina e Nigéria pelo Mundial Sub-20, no Chile, e só deve voltar aos gramados no final do ano.
Sem Montoro, Jeffinho é o mais cotado para compor o ataque com Arthur Cabral, tendo Savarino e Santiago Rodríguez como meias de ligação. Entretanto, o jovem tem concorrência.
No banco de reservas, Artur vem treinando até mesmo nas folgas para recuperar seu melhor futebol e a titularidade que tinha no primeiro semestre. Nathan Fernandes está recuperado de uma fratura no antebraço e deve ficar à disposição. Matheus Martins também disputa a posição.
Fora a disputa direta, existe a indireta. O técnico Davide Ancelotti já utilizou o esquema com dois centroavantes, o que abre brecha para o espanhol Chris Ramos. Além disso, o lateral-esquerdo Cuiabano pode ser improvisado no ataque.
Agenda do Botafogo
Próximos jogos
- Jogo: Botafogo x Flamengo
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Nilton Santos
- Jogo: Ceará x Botafogo
- Data e horário: 19/10 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Castelão