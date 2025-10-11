Item proibido causa surpresa e 'correria' dos fãs na porta do UFC Rio

Fãs de UFC que foram à Farmasi Arena, no Rio de Janeiro foram surpreendidos com itens que estavam sendo proibidos de entrar no local, o que causou correria momentos antes do início do evento.

Seguranças do local estavam avisando, poucos antes da fila, quais as peças que estavam sendo barradas. Dentre elas estava carregadores portáteis, o que "atrasou" muitos dos que já estavam a apenas alguns metros de entrar.

"Os itens que estavam na lista, como laptop, capa de laptop... Isso nem trouxemos. Mas viemos de São Paulo, de bate e volta, só para o evento e, agora, vamos ter de correr atrás de algum lugar para guardar esses itens. O evento não tem nem guarda-volumes. Como a gente faz? Não dá para ir embora...", disse David.

Fãs de UFC em frente ao totem que mostra os itens proibidos na edição do Rio, em 2025 Imagem: Alexandre Araújo / UOL

"Acessamos o site e redes sociais e não achamos em lugar algum a proibição de carregador. Somos de Belém e estamos tentando dar um jeito de levar as coisas para o hotel", disse o trio formado por Tarik, Youssef e Marco, que está hospedado em Botafogo, zona sul do Rio.

Logo após a entrada principal, um totem com itens proibidos ficou rodeado de fãs, que faziam registros e alguns contestaram a ausência de "carregador portátil", mas sem sucesso junto à organização.

"Eu estou pesquisando aqui um carro de aplicativo para enviar para casa. Em um evento lotado desse, está caríssimo, mas não tem jeito", contou Lucas Magalhães.

Fãs de Belém, Pará, foram para o Rio de Janeiro acompanhar o UFC Imagem: Alexandre Araújo / UOL

"Na placa não diz coisa alguma sobre carregador, mas chegamos à revista e estão barrando. Vamos ter de voltar ao hotel para deixar. Viemos de Brasília e estamos hospedados na outra ponta da Barra", apontou Rafael.

O UOL procurou a organização do UFC. Se houve um posicionamento do evento, a matéria será atualizada.

No ano passado, também houve episódios parecidos. Bolsas e camisas de time estavam proibidas, e fãs tiveram de buscar soluções em cima da hora.