Itália bate a Estônia pelas Eliminatórias e ganha a quarta consecutiva
Neste sábado, a Itália venceu a Estônia por 3 a 1, como visitante, pela sétima rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Assim, conseguiu seu quarto triunfo consecutivo.
Situação da tabela
Com o resultado, a Itália alcançou os 12 pontos e permaneceu na segunda posição do Grupo I, atrás da Noruega, que tem 100% de aproveitamento. A Estônia, por sua vez, aparece no quarto lugar, com apenas três pontos.
Resumo do jogo
ESTÔNIA 1 X 3 ITÁLIA
Competição: 7ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias
Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- Moise Kean, aos 4? do 1ºT (Itália)
- Mateo Retegui, aos 38? do 1ºT (Itália)
- Francesco Pio Esposito, aos 29? do 2ºT (Itália)
- Rauno Sappinen, aos 31? do 2ºT (Estônia)
Como foi o jogo
A Itália inaugurou o marcador logo no início do jogo, aos 4 minutos. Moise Kean recebeu de Dimarco pela esquerda e invadiu a área para vencer o goleiro Karl Hein. Aos 30, Mateo Retegui teve a oportunidade de ampliar em cobrança de pênalti, mas desperdiçou.
Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, Retegui se redimiu e anotou o segundo dos italianos. O camisa 9 recebeu de Riccardo Orsolini pelo lado direito e chutou forte de dentro da pequena área para balançar as redes.
Aos 29 do segundo tempo, após cruzamento de Leonardo Spinazzola pelo lado esquerdo, Esposito acertou um belo chute de primeira do meio da área e aumentou. Dois minutos depois, Rauno Sappinen diminuiu para a Estônia ao aproveitar falha de Donnarumma.
Próximos jogos
Estônia
- Estônia x Moldávia (8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias)
- Data e horário: 14/10 (terça-feira) às 13h00
- Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn
Itália
- Itália x Israel (8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias)
- Data e horário: 14/10 (terça-feira) às 15h45
- Local: Bluenergy Stadium, em Udine