Esporte

Inter Miami estuda oferta a Neymar para reeditar trio MSN, diz jornal inglês

11/10/2025 11h28

O Inter Miami estaria estudando uma oferta a Neymar para reeditar o trio MSN ao lado de Messi e Suárez. O clube norte-americano tem como um de seus proprietários o ex-jogador David Beckham. A informação é do jornal inglês Daily Mail.

Recentemente, Sergio Busquets e Jordi Alba anunciaram que irão se aposentar ao fim da temporada. Desta forma, duas estrelas do elenco abrirão espaço na folha salarial para que o Inter Miami busque um novo jogador de destaque.

Neymar tem contrato com o Santos válido até o fim da atual temporada. A partir de janeiro, o jogador estará livre no mercado, podendo assinar com qualquer clube de graça.

Um dos principais nomes do futebol mundial se transferindo para os EUA no ano da Copa do Mundo que será realizada no país causaria um forte impacto em termos de marketing para o Inter Miami e para a cultura do esporte no território norte-americano.

O fato de nos EUA Neymar ter a oportunidade de jogar menos, preservando sua forma física, também é um trunfo para o Inter Miami viabilizar essa transferência. O camisa 10 do Santos tem sofrido com problemas físicos há tempo, e se transferir para uma liga com um espaço maior entre as partidas não seria má ideia visando minimizar o risco de lesões.

A chance de Neymar se transferir para o Inter Miami ficaria ainda maior com uma queda do Santos para a Série B. Atualmente o clube é o primeiro fora da zona de rebaixamento do Brasileirão e precisa reagir urgentemente no torneio para permanecer na elite do futebol nacional e, talvez, manter o seu camisa 10 no elenco em 2026.

