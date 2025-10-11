Topo

Beckham e Kluivert: as apostas do 4° país mais populoso para voltar à Copa

Patrick Kluivert, técnico da seleção da Indonésia - Etsuo Hara/Getty Images
Patrick Kluivert, técnico da seleção da Indonésia Imagem: Etsuo Hara/Getty Images
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 08h31

A seleção da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, tenta voltar a jogar uma Copa do Mundo após quase 90 anos e tem dois trunfos para conseguir a tão sonhada vaga.

Nomes conhecidos

O primeiro trunfo é o técnico: Patrick Kluivert. O ex-atacante holandês está no comando da seleção desde janeiro deste ano e ajudou a equipe a chegar à repescagem asiática para a Copa do Mundo.

O segundo tem nome de famoso, mas ainda está em começo de carreira: Beckham Putra. O meia-atacante tem 23 anos e tem o nome inspirado no ex-meia inglês. Ele foi registrado assim porque o pai se tornou um fã de David Beckham após ele marcar um gol decisivo para o Manchester United contra o Wimbledon, em 1996.

A seleção ainda tem um outro sobrenome famoso, mas que ainda não tem tanta fama. Eliano Reijnders é irmão de Tijjani Reijnders, meio-campista do Manchester City e da Holanda.

A missão começou complicada na repescagem. A Indonésia perdeu para a Arábia Saudita por 3 a 2 e, hoje, enfrenta o Iraque, no segundo e último jogo nesta fase. Somente o primeiro colocado de cada uma das duas chaves garante vaga na Copa — os segundos jogarão um playoff para definir quem vai à repescagem mundial.

Uma classificação direta para a Copa depende de um cenário. A Indonésia precisará vencer o Iraque hoje e torcer justamente pelos iraquianos contra a Arábia Saudita na terça-feira. Assim, as três seleções ficariam igualadas e a definição do primeiro colocado iria para os critérios de desempate.

A Indonésia busca uma vaga na Copa após 87 anos. A primeira e única participação ocorreu em 1938, quando o país ainda era parte da Holanda e tinha o nome de Índias Orientais Holandesas.

Como está o grupo da Indonésia

  1. Arábia Saudita - 3 pontos
  2. Iraque - 0 ponto*
  3. Indonésia - 0 ponto

*Iraque ainda não jogou na repescagem

