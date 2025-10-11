Horário da luta de Do Bronxs x Gamrot no UFC Rio: Veja onde assistir card principal

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Charles "do Bronxs" Oliveira e Mateusz Gamrot sobem ao ringue hoje (11), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC Rio 2025. O card principal tem início previsto para às 20h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) fará a transmissão.

Após ser superado por Ilia Topuria no UFC 317, Charles retorna ao Octógono. Do Bronxs, destaque do MMA brasileiro, perdeu apenas três das últimas 16 lutas, sendo duas em disputas de título, e busca se reabilitar diante de sua torcida.

Mateusz Gamrot aceita o desafio com apenas 20 dias de preparação. O polonês, do UFC desde 2020, soma oito vitórias em 11 combates e já venceu adversários de peso na divisão até 70 kg.

UFC Rio 2025 - Card completo do evento

Card Principal - 20h (horário de Brasília)

Charles "do Bronxs" Oliveira x Mateusz Gamrot: Peso-leve (até 70,3 kg)

Deiveson Figueiredo x Montel Jackson: Peso-galo (até 61,2 kg)

Vicente Luque x Joel Álvarez: Peso meio-médio (até 77,1 kg)

Jhonata Diniz x Mario Pinto: Peso-pesado (até 120,2 kg)

Ricardo Ramos x Kaan Ofli: Peso-pena (até 65,7 kg)

Lucas Almeida x Michael Aswell: Peso-pena (até 65,7 kg)

Card Preliminar - 17h (horário de Brasília)

Jafel Filho x Clayton Carpenter: Peso-mosca (até 56,7 kg)

Vitor Petrino x Thomas Petersen: Peso-pesado (até 120,2 kg)

Bia Mesquita x Irina Alekseeva: Peso-galo (até 61,2 kg)

Lucas Rocha x Stewart Nicoll: Peso-mosca (até 56,7 kg)

Valter Walker x Mohammed Usman: Peso-pesado (até 120,2 kg)

Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz: Peso-palha (até 52,1 kg)

Luan Lacerda x Saimon Oliveira: Peso-galo (até 61,2 kg)

