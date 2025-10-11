Holanda x Finlândia pelas eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, pela sétima rodada das Eliminatórias, a Holanda duela com a Finlândia. A bola rola às 13h (de Brasília), na Amsterdam Arena, em Amsterdã.
Onde assistir Holanda x Finlândia ao vivo?
O duelo terá transmissão do Disney+.
Como a Holanda chega ao confronto
A Holanda busca aumentar a diferença na liderança do Grupo G e, assim, encaminhar sua vaga na Copa do Mundo. A seleção possui 13 pontos conquistados.
Como a Finlândia chega ao confronto
A Finlândia, por sua vez, deseja entrar na zona de acesso. A seleção se encontra na terceira posição, com os mesmos dez somados da vice-líder Polônia.
Retrospecto de Holanda x Finlândia
As seleções já se enfrentaram 14 vezes. A Holanda leva grande vantagem, com 11 triunfos. A Finlândia, por sua vez, venceu apenas uma partida, além de dois empates.
Estatísticas
Holanda nas Eliminatórias
- 4 vitórias, 1 empates e 0 derrotas
- 18 gols marcados
- 3 gols sofridos
Finlândia nas Eliminatórias
- 3 vitórias, 1 empates e 2 derrotas
- 8 gols marcados
- 9 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação Holanda
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Frimpong, Depay e Gakpo
Técnico: Ronald Koeman
Provável escalação Finlândia
Joronen; Alho, Tenho, Koski e Uronen; Lod, Kairinen e Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo e Antman
Técnico: Jacob Friis
Arbitragem de Holanda x Finlândia
Árbitro: Slavko Vincic-ESL
Ficha técnica
Jogo: Holanda x Finlândia
Data e horário: 12/10 (domingo) | 13h (de Brasília)
Torneio: Eliminatórias
Local: Amsterdam Arena, em Amsterdã (HOL)
Onde Assistir: Disney+