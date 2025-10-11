Holanda x Finlândia pelas eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, pela sétima rodada das Eliminatórias, a Holanda duela com a Finlândia. A bola rola às 13h (de Brasília), na Amsterdam Arena, em Amsterdã.

Onde assistir Holanda x Finlândia ao vivo?

O duelo terá transmissão do Disney+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OnsOranje (@onsoranje)

Como a Holanda chega ao confronto

A Holanda busca aumentar a diferença na liderança do Grupo G e, assim, encaminhar sua vaga na Copa do Mundo. A seleção possui 13 pontos conquistados.

Como a Finlândia chega ao confronto

A Finlândia, por sua vez, deseja entrar na zona de acesso. A seleção se encontra na terceira posição, com os mesmos dez somados da vice-líder Polônia.

Retrospecto de Holanda x Finlândia

As seleções já se enfrentaram 14 vezes. A Holanda leva grande vantagem, com 11 triunfos. A Finlândia, por sua vez, venceu apenas uma partida, além de dois empates.

Estatísticas

Holanda nas Eliminatórias

4 vitórias, 1 empates e 0 derrotas

18 gols marcados

3 gols sofridos

Finlândia nas Eliminatórias

3 vitórias, 1 empates e 2 derrotas

8 gols marcados

9 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação Holanda

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Frimpong, Depay e Gakpo

Técnico: Ronald Koeman

Provável escalação Finlândia

Joronen; Alho, Tenho, Koski e Uronen; Lod, Kairinen e Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo e Antman

Técnico: Jacob Friis

Arbitragem de Holanda x Finlândia

Árbitro: Slavko Vincic-ESL

Ficha técnica

Jogo: Holanda x Finlândia



Data e horário: 12/10 (domingo) | 13h (de Brasília)



Torneio: Eliminatórias



Local: Amsterdam Arena, em Amsterdã (HOL)



Onde Assistir: Disney+