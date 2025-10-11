'História linda de recomeço', diz Fabiola sobre gol de Bruno Rodrigues

O primeiro gol de Bruno Rodrigues pelo Palmeiras, marcado contra o Juventude, é uma história inspiradora, destacou Fabiola Andrade, no Fim de Papo.

O atacante voltou a ser titular após enfrentar duas lesões graves nos joelhos e quase um ano e meio longe dos gramados. O episódio ganhou destaque pelo apoio dos colegas e pela comemoração simbólica do jogador ao beijar os joelhos depois de marcar.

Eu acho linda essas histórias de reconstrução, né, de recomeço. O esporte de alto rendimento não é saudável. Ele leva o corpo sempre no limite. Os jogadores atuam com injeções, com dor, coisas que a gente às vezes nem sabe.

E aí, quando você vê um cara desse, que passa por duas cirurgias nos joelhos e consegue voltar, no dia que ele volta como titular, ele faz o gol, é muito bonito. É história de vida pra gente contar pros filhos, né?

Fabiola Andrade

Foi o jogo da redenção dos palmeirenses. Então, Raphael Veiga, que não marcava desde fevereiro, com a bola rolando. O primeiro gol do Bruno Rodrigues, história linda, duas cirurgias nos joelhos, enfim, depois de dois anos. Lindo o gol dele, apesar do Jandrei ter ajudado bastante, mas era legal ver a recuperação de um atleta.

Fabíola Andrade

O Flamengo tem um excelente elenco, talvez tenha até o melhor elenco do país, mas tem muita gente jogando mal e decepcionando. Vamos começar pelo Pedro. Ele oscilou demais esse ano, está na reserva do Flamengo e quando entra, não resolve. O Bruno Henrique quando entra ele só cai e reclama não é? O Pulgar não joga faz tempo, o De La Cruz não aguenta jogar os noventa minutos. [...] O Samuel Lino que chegou, em um mês ele foi pra seleção brasileira. Agora a torcida quer matar o Samuel Lino.

José Trajano

O Palmeiras, como diria o outro, nesse momento está com a faca e o queijo na mão, mas isso não quer dizer que ele vai cortar esse queijo direitinho, tem lenha pra queimar ainda. E esse jogo contra o Flamengo, agora passou a ser mais determinante do que era.

José Trajano

