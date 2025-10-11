Topo

Grêmio goleia em jogo-treino e coloca 14 mil torcedores mesmo com 13º lugar no Brasileirão

11/10/2025 18h58

A má fase do Grêmio não afastou o torcedor da Arena. Em meio à Data Fifa, o clube colocou um pouco mais de 14 mil pessoas no estádio para assistir a um simples jogo-treino diante do Brasil de Pelotas, vencido por 5 a 0. O número chama atenção para um time que vive momento turbulento e ocupa apenas o 13º lugar, com 33 pontos.

A presença maciça mostra a capacidade de mobilização do torcedor mesmo em cenário adverso. No comparativo com públicos recentes do Brasileirão, o ensaio superou, por exemplo, o registrado contra o Bahia (14.050) e se aproximou do jogo com o Red Bull Bragantino (15.156). Para um treino, é uma marca expressiva, quase de rodada oficial.

O dado também reforça o contraste entre arquibancada e desempenho. O time de Mano Menezes ainda busca consistência na competição, mas encontra apoio nas arquibancadas. Mesmo sem brilho no campeonato, o torcedor dá sinais de confiança em uma retomada que ainda não veio.

Dentro de campo, o treino foi tranquilo e com superioridade tricolor. Amuzu abriu o placar, Alysson marcou duas vezes e André Henrique e Jardiel completaram a goleada por 5 a 0 sobre o Brasil de Pelotas. A movimentação serviu para dar ritmo aos reservas e testar opções para o confronto diante do São Paulo, na próxima quarta-feira.

O público, que pagou ingresso simbólico ou doou brinquedos ao Instituto Geração Tricolor, criou clima de jogo oficial e reagiu a cada gol como se o time lutasse por pontos no campeonato.

Entre os principais da Série A, o público do treino ficaria no meio da tabela - acima de clubes como Botafogo, Juventude, Mirassol e Red Bull Bragantino, todos abaixo dos 15 mil na média recente.

Grêmio goleia em jogo-treino e coloca 14 mil torcedores mesmo com 13º lugar no Brasileirão

