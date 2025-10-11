Grêmio goleia Brasil de Pelotas em jogo-treino na Arena

Em preparação para a continuidade da temporada, o Grêmio disputou um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas na manhã deste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Diante de 14 mil pessoas, o Tricolor Gaúcho venceu a atividade por 5 a 0.

Amuzu, Alysson (2x) e André Henrique fizeram os primeiros gols do time na etapa inicial. Jardiel deixou o dele no segundo tempo e completou a goleada gremista.

Como foi o jogo-treino

Primeiro tempo

O Tricolor foi a campo no primeiro tempo com Gabriel Grando, João Lucas, Wagner Leonardo, Kannemann, Lucas Esteves, Dodi, Arthur, Edenílson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius (André Henrique).

O placar foi aberto aos 20 minutos da primeira etapa. Amuzu recebeu de Carlos Vinícius na esquerda, ganhou da marcação e bateu cruzado para marcar o primeiro dos donos da casa.

O Grêmio ampliou a vantagem aos 33. Após cruzamento de André Henrique, a bola desviou na defesa e sobrou para Alysson, que completou para o fundo do gol.

Três minutos depois, em mais uma ligação com André, Alysson bateu na saída do goleiro e fez 3 a 0. Depois, aos 39, André recebeu de Edenílson e anotou o quarto tento dos mandantes.

BAITA MANHÃ NA ARENA ???Mais de 14 mil torcedores estiveram presentes para acompanhar de perto a vitória por 5×0 do Tricolor no jogo-treino com o Brasil de Pelotas. Além da festa nas arquibancadas, a torcida também fez bonito com doações para a comunidade. Bora conferir os... pic.twitter.com/bO8mIacLt6 ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 11, 2025

Segundo tempo

Mano Menezes promoveu mudanças para o segundo tempo. A equipe foi a campo com Gabriel Grando (Jorge), Camilo, Jemerson, Viery, Enzo, Alex Santana, Dodi (Cuéllar), Cristaldo, Cristian Olivera, Pavón, André Henrique (Jardiel).

O último gol da goleada saiu aos 30. Cristian Olivera disparou em contra-ataque e cruzou para Jardiel. O atacante, que havia acabado de entrar no jogo, mandou para as redes e deu números finais ao duelo.

Preparação para enfrentar o São Paulo

O Grêmio retoma os treinamentos na próxima segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, às 10h (de Brasília). O elenco se prepara para o jogo contra o São Paulo, na quarta-feira, às 19h, na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Imortal ocupa a 13ª posição na tabela, com 33 pontos, enquanto o São Paulo aparece na oitava colocação, com 38.