Goiás tenta recuperação na Série B em jogo de opostos com Athletic-MG na abertura da 32ª rodada

O pontapé inicial da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acontece na tarde deste sábado, quando Athletic-MG e Goiás fazem um verdadeiro duelo de opostos na Arena Sicredi, em São João del Rei.

Apesar de ocupar lados opostos da tabela, as equipes chegam em momentos distintos. Vice-líder com 51 pontos, cinco atrás do Coritiba, o Goiás não vence há quatro jogos. São três empates e uma derrota, esta por 2 a 1, para o CRB, na última rodada.

Do outro lado, apesar de iniciar a rodada em 15° lugar com 36 pontos, quatro a mais em relação ao Botafogo-SP, primeiro time na zona de rebaixamento, o time de São João del Rei (MG) não perde há dois jogos e chega embalado após golear o Operário-PR por 4 a 1 na última rodada.

Após a goleada acachapante fora de casa, o técnico Rui Duarte parece ter encontrado a formação ideal do Athletic-MG e não deve fazer mudanças. O único desfalque certo do time mineiro é o meia Max, que não joga mais em 2025.

Do outro lado, o ambiente é de preocupação para o treinador Vagner Mancini, que chega pressionado a levar o Goiás de volta ao caminho das vitórias. O comandante, entretanto, garantiu que se sente tranquilo e confiante no acesso do time goiano.

A boa notícia é que o treinador poderá contar com os retornos de Brayann, Lucas Ribeiro e Jajá, suspensos pelo terceiro cartão amarelo diante do CRB.

A rodada prevê quatro jogos domingo, dois na segunda e três na terça-feira. antes do início dos jogos, os quatro primeiros colocados são o Coritiba (56), Goiás (51), Chapecoense (50) e Criciúma (50). Bem perto aparecem o Novorizontino (50 pontos e 13 vitórias), Athletico (48) e Remo (48).

Na parte debaixo da tabela, lutando contra o descenso à Série C, estão o Paysandu (26), Volta Redonda (31), Amazonas (31) e Botafogo (32). Um pouco mais acima, porém, ameaçados estão a Ferroviária (36), Athletic (36) e América-MG (37).