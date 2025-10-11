Goiás empata com o Athletic e pode deixar o G4 da Série B

Em duelo pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, Athletic e Goiás empataram por 1 a 1, neste sábado. Wellington Rato, ex-São Paulo, anotou o gol de empate dos goianos na Arena Sicredi, em São João Del Rei.

Situação da tabela

Com 52 pontos, o Goiás aparece na vice-liderança, mas pode perder seu lugar no G4 até o fim da rodada. O Athletic, por sua vez, é o 15º colocado, com 37 pontos.

?? 2T | 45'+7?

? Resumo do jogo

?ATHLETIC 1 x 1 GOIÁS?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Arena Sicredi, em São João Del Rei-MG



? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

? Yuri, aos 22? do 1ºT (Athletic)

? Wellington Rato, aos 8? do 2ºT (Goiás)

Como foi o jogo

O Athletic conseguiu sair na frente aos 22 minutos da primeira etapa. Ronaldo Tavares dominou pela direita e cruzou para Yuri testar com precisão.

O empate do Goiás veio aos oito minutos do segundo tempo. O árbitro assinalou pênalti após falta em Wellington Rato e ele mesmo tratou de empatar.

Próximos jogos

Athletic

Jogo: Remo x Athletic

Data e horário: 18/10 (sábado) | 20h30 (de Brasília)

Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mangueirão, em Belém-PA

Goiás