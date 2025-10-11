Topo

Goiás empata com o Athletic e pode deixar o G4 da Série B

11/10/2025 18h50

Em duelo pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, Athletic e Goiás empataram por 1 a 1, neste sábado. Wellington Rato, ex-São Paulo, anotou o gol de empate dos goianos na Arena Sicredi, em São João Del Rei.

Situação da tabela

Com 52 pontos, o Goiás aparece na vice-liderança, mas pode perder seu lugar no G4 até o fim da rodada. O Athletic, por sua vez, é o 15º colocado, com 37 pontos.

? Resumo do jogo 

?ATHLETIC 1 x 1 GOIÁS?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Arena Sicredi, em São João Del Rei-MG

? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

  • ? Yuri, aos 22? do 1ºT (Athletic)

  • ? Wellington Rato, aos 8? do 2ºT (Goiás)

Como foi o jogo

O Athletic conseguiu sair na frente aos 22 minutos da primeira etapa. Ronaldo Tavares dominou pela direita e cruzou para Yuri testar com precisão.

O empate do Goiás veio aos oito minutos do segundo tempo. O árbitro assinalou pênalti após falta em Wellington Rato e ele mesmo tratou de empatar.

Próximos jogos

Athletic

  • Jogo: Remo x Athletic

  • Data e horário: 18/10 (sábado) | 20h30 (de Brasília)

  • Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

  • Local: Mangueirão, em Belém-PA

Goiás

  • Jogo: Goiás x Chapecoense

  • Data e horário: 19/10 (domingo) | 20h30 (de Brasília)

  • Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

  • Local: Serrinha, em Goiânia-GO

