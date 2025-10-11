Topo

Giovanni Vianna fatura prata na SLS em Roland Garros

O skatista Giovanni Vianna durante etapa de Roland Garros da SLS - Reprodução/Instagram
11/10/2025 18h12

O skatista brasileiro Giovanni Vianna conquistou a medalha de prata na etapa de Roland Garros da SLS, principal competição do mundo na modalidade street do esporte. O campeão foi o francês Vincent Milou, que pode comemorar a vitória com a torcida de Paris.

Vianna começou com uma nota 8,3 na primeira volta. Na segunda, ele caiu, ficando com apenas 0,3, antes de melhorar na terceira, com um 8,7, e na quarta, com um 8,6. Na quinta, com uma manobra de costas, conseguiu um 8,8 e subiu para a quarta posição entre os seis finalistas. Na última volta, o brasileiro realizou um giro inteiro de 360º para encaixar só o eixo da frente no final e conseguiu um 9,1, chegando ao segundo lugar.

Milou foi na sequência e conseguiu uma nota 9,2 que lhe deixava na liderança, para o delírio do público. A competição precisou ser interrompida por alguns momentos para limpar a pista dos copos e garrafas jogados pelos torcedores. A etapa terminou com Milou campeão, Vianna prata e o americano Nyjah Huston com o bronze.

Com o resultado, Vianna chegou ao quinto lugar na classificação geral, enquanto outro brasileiro (Felipe Gustavo) está na terceira colocação. O líder é Huston, e o português Gustavo Ribeiro está em segundo lugar.

A etapa de Paris foi a quinta de sete do circuito. A próxima será em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 25 de outubro, enquanto a última e decisiva será no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 6 e 7 de dezembro.

