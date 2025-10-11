Fluminense aposta no fator campo para deslanchar no Brasileirão
Com uma sequência de jogos no Maracanã pelo Brasileirão, o Fluminense mira obter resultados positivos para ingressar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Em sétimo lugar, o Tricolor possui 38 pontos, cinco de diferença para o tão sonhado G6.
Os próximos quatro compromissos do Fluminense no Campeonato Brasileiro acontecerão no Maracanã, três deles como mandante. A equipe irá enfrentar Juventude, Vasco, Internacional e Ceará, nesta ordem.
"O fator campo sempre foi um aliado importante do Fluminense na temporada e vamos tentar tirar proveito dele", disse o técnico Luis Zubeldía.
Apesar de atuar em seu estádio, o Tricolor das Laranjeiras não terá o mando do clássico contra o Vasco, já que o Cruzmaltino decidiu manter a partida no local.
A sequência se encerra no dia 29 de outubro, quando a equipe enfrenta o Ceará em confronto remanejado do primeiro turno por conta dos compromissos do Fluminense pela Copa do Mundo de clubes.
Agenda do Fluminense
Próximos jogos
- Jogo: Fluminense x Juventude
- Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Maracanã
- Jogo: Vasco x Fluminense
- Data e horário: 20/10 (segunda-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Maracanã