Fluminense aposta no fator campo para deslanchar no Brasileirão

11/10/2025 14h14

Com uma sequência de jogos no Maracanã pelo Brasileirão, o Fluminense mira obter resultados positivos para ingressar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Em sétimo lugar, o Tricolor possui 38 pontos, cinco de diferença para o tão sonhado G6.

Os próximos quatro compromissos do Fluminense no Campeonato Brasileiro acontecerão no Maracanã, três deles como mandante. A equipe irá enfrentar Juventude, Vasco, Internacional e Ceará, nesta ordem.

"O fator campo sempre foi um aliado importante do Fluminense na temporada e vamos tentar tirar proveito dele", disse o técnico Luis Zubeldía.

Apesar de atuar em seu estádio, o Tricolor das Laranjeiras não terá o mando do clássico contra o Vasco, já que o Cruzmaltino decidiu manter a partida no local.

A sequência se encerra no dia 29 de outubro, quando a equipe enfrenta o Ceará em confronto remanejado do primeiro turno por conta dos compromissos do Fluminense pela Copa do Mundo de clubes.

Agenda do Fluminense

Próximos jogos

  • Jogo: Fluminense x Juventude

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Maracanã

  • Jogo: Vasco x Fluminense

  • Data e horário: 20/10 (segunda-feira) | 19h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Maracanã

