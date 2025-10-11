Fifa busca aconselhamento para proibir jogos de liga no exterior, diz jornal

Buscando proibir jogos de ligas nacionais em países estrangeiros, a Fifa teria começado a reformular seus regulamentos, e estaria buscando aconselhamento jurídico sobre esta possibilidade. A entidade máxima que rege o futebol mundial gostaria de proibir a prática, que a teria irritado com o anúncio de jogos nestes cenários nos últimos dias. As informações são do jornal britânico "The Guardian".

Para isso, a Fifa se baseará em pareceres jurídicos em sua primeira revisão dos regulamentos relevantes em cerca de 11 anos. Nesta semana, a Uefa culpou o "quadro regulatório relevante da Fifa" pela decisão de permitir que Villarreal x Barcelona acontecessem em Miami, em dezembro, e Milan x Como, em Perth, em fevereiro.

Regulamentos ultrapassados

Além disso, uma fonte envolvida no processo teria afirmado que a Fifa estava trabalhando para tornar seu regulamento mais robusto, com vistas a uma nova regulamentação pronta no início de 2026.

Os regulamentos da Fifa foram escritos ainda em 2014, quando as ligas nacionais que transferiam partidas para territórios estrangeiros não eram consideradas uma questão relevante após o colapso dos planos da Premier League para um 39º jogo em 2008. Naquela época, a proposta do então diretor executivo da Premier League, Richard Scudamore, contemplava para uma "rodada internacional", mas os fãs ficaram indignados e ela não foi levada adiante em outros lugares.

Além disso, a Fifa só pode bloquear o que seu regulamento chama de "partida internacional" se os procedimentos corretos pedidos por ela não forem seguidos. As regras estabelecem que tais partidas devem ser autorizadas pelas associações de futebol dos clubes participantes e do território onde a partida será disputada, bem como pelas respectivas confederações.

A La Liga e a Serie A deram sua aprovação no início da temporada, antes de encaminhar o assunto à UEFA, que emitiu sua decisão esta semana. A questão agora cabe às federações anfitriãs - a Federação de Futebol dos EUA e a Federação Australiana de Futebol - e suas respectivas confederações, a Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol.