Ex-coordenador de base do Fla dispara sobre Wallace Yan: "Acha que pode tudo"
O ex-coordenador da base do Flamengo, Gilberto, detonou o comportamento de Wallace Yan no time profissional. O garoto, cria do Ninho, tem apresentado uma postura bastante polêmica desde que foi promovido e passou a ganhar chances do técnico Filipe Luís.
No último compromisso do Flamengo, em que o time acabou derrotado pelo Bahia, o comportamento de Wallace Yan foi um dos principais temas da partida. Em um intervalo de dez minutos, o atacante entrou em campo, recebeu dois cartões amarelos, o segundo por uma cotovelada, e acabou expulso.
"O comportamental sempre foi falado. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o super-homem, que não vai interferir na vida. Mas é um bom menino, com coração enorme", disse, na zona mista do Maracanã, após um jogo beneficente.
"Ele viu que a coisa é diferente do que pensava e está tentando transformar isso contratando uma pessoa para o quesito mental. Espero que consiga dar alegrias à torcida do Flamengo", completou.
Cenário recorrente
Além desta situação diante do Bahia, que resultou em uma multa de 10% de seu salário, Wallace Yan já havia se envolvido em polêmicas semelhantes que trouxeram à tona o seu comportamento intempestivo.
No primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, o atleta de 20 anos teve um desentendimento acalorado com Lyanco, que rendeu cartões para ambos. O atacante também teve uma confusão no último clássico contra o Fluminense, com os jogadores do time rival.
Agenda do Flamengo
Próximos jogos
- Jogo: Botafogo x Flamengo
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Nilton Santos
- Jogo: Flamengo x Palmeiras
- Data e horário: 19/10 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Maracanã