Ex-atacante da seleção mexicana é detido suspeito de abusar de enteada

Omar Bravo, ex-jogador que defendeu a seleção mexicana entre 2003 e 2013, foi preso preventivamente no último domingo (5). Ele é suspeito de abusar da enteada de 17 anos.

O que aconteceu

O juiz do caso determinou ontem que o ex-jogador deve ficar preso no mínimo seis meses. Se julgado culpado, a pena pode chegar a 10 anos.

A suspeita é que Bravo teria abusado da enteada nos últimos seis anos. Capturas de tela com trocas de mensagens entre os dois, e vídeos estão entre as provas do caso.

Bravo disputou a Copa do Mundo de 2006 pelo México. Além disso, ele foi bicampeão da Copa Ouro, em 2003 e 2009.

O ex-atacante marcou gols contra Inter e São Paulo durante a carreira. Ele disputou algumas edições da Copa Libertadores, em passagens por Chivas Guadalajara e Cruz Azul.