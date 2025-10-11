Estêvão tem semana mágica, conquista Ancelotti e deixa rivais para trás

Um gol decisivo nos acréscimos, centenas de fãs gritando seu nome do outro lado do planeta e, para fechar, dois gols com a seleção brasileira. Estêvão Willian viveu uma semana movimentada, que o fez mudar de tamanho — na própria seleção, mas também no futebol mundial.

Aos 18 anos, o brasileiro ainda não é titular absoluto no Chelsea, mas já mostra que chegou para ficar no atual campeão mundial. O gol do 2 a 1 sobre o Liverpool, marcado no sábado passado, foi apenas o primeiro dele pelos Blues, mas causou comoção na torcida em Stamford Bridge.

O mesmo fenômeno tem acontecido na seleção: Estêvão ainda não é titular, mas aproveitou a chance contra a Coreia do Sul e marcou duas vezes na goleada por 5 a 0. Com três gols marcados sob o comando de Carlo Ancelotti, ele é o artilheiro da equipe desde que o treinador italiano assumiu o cargo.

"Minha satisfação é com o jogo coletivo. Se você coloca uma base forte, com uma equipe sólida na defesa, a qualidade individual na frente aparece. E hoje saiu muito bem porque Rodrygo fez uma partida muito boa, Estêvão também…", disse o treinador, ainda no estádio.

Desde que chegou à seleção, Ancelotti colocou o ponta — então ainda no Palmeiras — como um dos pontos centrais de seu projeto e estava nas três listas de convocados feitas pela comissão técnica até agora.

Endrick e Estêvão: colegas no Palmeiras lutam por uma vaga na Copa do Mundo. Imagem: Reprodução/Ronaldo Barreto

Passando na frente

A atuação contra a Coreia do Sul colocou Estêvão em outro patamar na hierarquia dos atacantes da seleção brasileira. Se antes ele era visto como uma opção para suprir a ausência de um titular — Vini Jr., Rodrygo ou Raphinha, por exemplo —, a partir de agora ele disputa um lugar no time, sem dever nada para os demais.

Esse crescimento do ex-jogador do Palmeiras o aproxima cada vez mais da Copa do Mundo, preenchendo uma das vagas no ataque, onde a concorrência ainda é intensa.

A explosão de Estêvão, a menos de um ano para a Copa, o coloca em vantagem contra seu próprio ídolo, Neymar, que luta contra lesões e nunca foi convocado por Ancelotti. Outro que viu o ponta do Chelsea "furar a fila" foi Endrick, que continua sem jogar no Real Madrid.

Uma solução para o atacante seria aceitar um possível empréstimo para ter chances de atuar. Por enquanto, ele continua repetindo que não quer sair do clube merengue.

Estêvão, atacante da seleção, não sabia que era tão querido na Coreia Imagem: @rafaelribeirorio / CBF

Estevãomania

Estêvão já conquistou Ancelotti nos treinos e vai ganhando a torcida brasileira nos jogos. Só que, na Coreia do Sul, ele experimentou uma sensação nova: a de ser uma referência para centenas de torcedores, que foram atrás da seleção no hotel e no campo de treinamentos em Seul.

A "Estevãomania" teve camisas do Palmeiras, do Chelsea, gritos, pedidos por fotos e autógrafos e até uma pintura que um fã fez e levou para dar ao jogador, que não escondeu a surpresa com tanto carinho.

"(Surpreendeu) Bastante. Porque você está do outro lado do mundo. É uma coisa incrível, ainda mais vindo de onde eu saí e estar recebendo esse carinho. Serve de motivação para saber que estou no caminho certo, que estou trabalhando, lutando todos os dias para estar onde quero chegar e realizar todos os meus sonhos", disse, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Depois de golear a Coreia do Sul, a delegação parte para o Japão. Na terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília) enfrentará a seleção local.