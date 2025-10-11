Espanha perde pênalti, mas vence Geórgia e fica mais perto da Copa do Mundo
A seleção espanhola venceu a Geórgia por 2 a 0 em jogo disputado hoje, no estádio Manuel Martinez Valero, em Elche, pela terceira rodada do Grupo E das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.
O que aconteceu
Yeremi Pino abriu o placar para a Espanha, finalizando de dentro da pequena área aos 24 minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, Mikel Oyarzabal fuzilou em cobrança de falta e ampliou, aos 19min.
A Espanha chega a nove pontos em três jogos, segue com 100% de aproveitamento e fica mais perto da Copa do Mundo. Com 11 gols marcados e nenhum contra, a Fúria mantém os três pontos de distância para o segundo colocado, a Turquia, que goleou a Bulgária por 6 a 1, fora de casa.
A seleção espanhola volta a campo na próxima terça-feira, quando já pode carimbar a vaga na Copa do Mundo em jogo contra a lanterna Bulgária, no José Zorrilla, em Valladolid, às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada (de seis). Para que isso aconteça, basta vencer e torcer para que a Geórgia seja derrotada pela Turquia.
Veja como ficou a classificação do Grupo E
- Espanha - 9 pontos
- Turquia - 6 pontos
- Geórgia - 3 pontos
- Bulgária - 0 pontos
Espanha domina e poderia ter feito mais
Sem nomes como Yamal e Rodrigo, machucados, a Espanha precisou de 24 minutos para abrir o placar, com Yeremi Pino. Pedri levantou na área, Le Normand tocou para o lado e o jogador do Crystal Palace, na pequena área, finalizou para as redes. A Fúria poderia ter ido para o intervalo com vantagem ainda maior, mas Mamardashvili, do Liverpool, defendeu cobrança de pênalti de Ferrán Torres.
O domínio seguiu na etapa final, e a Espanha chegou ao segundo aos 19min. Em cobrança de falta frontal quase na linha da grande área, Mikel Oyarzabal fuzilou Mamardashvili e mandou para as redes. A Fúria seguiu pressionando, mas a Geórgia se segurou na defesa e evitou uma possível goleada.