Topo

Esporte

Espanha perde pênalti, mas vence Geórgia e fica mais perto da Copa do Mundo

Yeremi Pino comemora gol da seleção da Espanha contra a Geórgia, pelas eliminatórias europeias - Divulgação/X @SEFutbol
Yeremi Pino comemora gol da seleção da Espanha contra a Geórgia, pelas eliminatórias europeias Imagem: Divulgação/X @SEFutbol
do UOL

Colaboração para o UOL

11/10/2025 17h39

A seleção espanhola venceu a Geórgia por 2 a 0 em jogo disputado hoje, no estádio Manuel Martinez Valero, em Elche, pela terceira rodada do Grupo E das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

O que aconteceu

Yeremi Pino abriu o placar para a Espanha, finalizando de dentro da pequena área aos 24 minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, Mikel Oyarzabal fuzilou em cobrança de falta e ampliou, aos 19min.

Relacionadas

Palmeiras: Leila amplia frota de companhia aérea e visa outros clubes

Noruegueses protestam por Palestina em jogo com Israel: 'Deixem as crianças viverem'

Haaland perde 2 pênaltis, mas se redime com 3 gols, e Noruega goleia Israel

A Espanha chega a nove pontos em três jogos, segue com 100% de aproveitamento e fica mais perto da Copa do Mundo. Com 11 gols marcados e nenhum contra, a Fúria mantém os três pontos de distância para o segundo colocado, a Turquia, que goleou a Bulgária por 6 a 1, fora de casa.

A seleção espanhola volta a campo na próxima terça-feira, quando já pode carimbar a vaga na Copa do Mundo em jogo contra a lanterna Bulgária, no José Zorrilla, em Valladolid, às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada (de seis). Para que isso aconteça, basta vencer e torcer para que a Geórgia seja derrotada pela Turquia.

Veja como ficou a classificação do Grupo E

  1. Espanha - 9 pontos
  2. Turquia - 6 pontos
  3. Geórgia - 3 pontos
  4. Bulgária - 0 pontos

Espanha domina e poderia ter feito mais

Sem nomes como Yamal e Rodrigo, machucados, a Espanha precisou de 24 minutos para abrir o placar, com Yeremi Pino. Pedri levantou na área, Le Normand tocou para o lado e o jogador do Crystal Palace, na pequena área, finalizou para as redes. A Fúria poderia ter ido para o intervalo com vantagem ainda maior, mas Mamardashvili, do Liverpool, defendeu cobrança de pênalti de Ferrán Torres.

O domínio seguiu na etapa final, e a Espanha chegou ao segundo aos 19min. Em cobrança de falta frontal quase na linha da grande área, Mikel Oyarzabal fuzilou Mamardashvili e mandou para as redes. A Fúria seguiu pressionando, mas a Geórgia se segurou na defesa e evitou uma possível goleada.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

De contrato renovado, jovem do Palmeiras é relacionado pela primeira vez

Itália respira com vitória sobre Estônia, mas alcançar Noruega vira 'missão impossível'

Veja fotos da partida entre Estônia e Itália pelas Eliminatórias Europeias

Zanotti faz 3, Corinthians vence Boca e vai à semi da Libertadores feminina

Cristiano perde pênalti, mas Portugal vence Irlanda com gol nos acréscimos

Cristiano Ronaldo perde pênalti, mas Portugal vence a Irlanda pelas Eliminatórias

Espanha perde pênalti, mas vence Geórgia e fica mais perto da Copa do Mundo

XV de Piracicaba e Primavera estão escalados para final da Copa Paulista; veja times

Assistir Corinthians x Boca ao vivo pela Libertadores Feminina: veja onde vai passar

Onde assistir luta de Charles do Bronx no UFC hoje? Veja onde vai passar

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir