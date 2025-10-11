Topo

Espanha supera a Geórgia e segue 100% nas Eliminatórias Europeias

11/10/2025 18h38

Neste sábado, a Espanha superou a Geórgia por 2 a 0, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias, em Elche. O time da casa, assim, mantém os 100% de aproveitamento no torneio.

Situação da tabela

Com nove pontos em três jogos, a Espanha é líder do Grupo E da seletiva para a Copa do Mundo. Já a Geórgia ocupa a terceira colocação, com três pontos.

? Resumo do jogo 

? ESPANHA 2 x 0 GEÓRGIA?

? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

?? Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche

? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Yeremy Pino, aos 24? do 1ºT (Espanha)

  • ? Mikel Oyarzabal, aos 19? do 2ºT (Espanha)

Como foi o jogo

A Espanha inaugurou o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo, com uma jogada ensaiada. Pedri levantou no limite da pequena área para Le Normand tocar no meio e Yeremy Pino completar com precisão.

Cinco minutos depois, os espanhóis tiveram a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Ferran Torres desperdiçou. O segundo da equipe mandante veio aos 19 da etapa complementar, em uma bela cobrança de falta de Oyarzabal da meia-lua.

Próximos jogos

Espanha

  • Jogo: Espanha x Bulgária

  • Data e horário: 14/10 (terça-feira) | 15h45 (de Brasília)

  • Campeonato: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

  • Local: Estádio Municipal José Zorrilla, em Valladolid

Geórgia

  • Jogo: Turquia x Geórgia 

  • Data e horário: 14/10 (terça-feira) | 15h45 (de Brasília)

  • Campeonato: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

  • Local: Estádio de Cocaeli, em Izmit

Veja outros resultados pelas Eliminatórias neste sábado:

  • Letônia 2 x 2 Andorra

  • Hungria 2 x 0 Armênia

  • Noruega 5 x 0 Israel

  • Bulgaria 1 x 6 Turquia

  • Estônia 1 x 3 Itália

  • Portugal 1 x 0 Irlanda

  • Sérvia 0 x 1 Albânia

