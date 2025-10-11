Espanha supera a Geórgia e segue 100% nas Eliminatórias Europeias
Neste sábado, a Espanha superou a Geórgia por 2 a 0, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias, em Elche. O time da casa, assim, mantém os 100% de aproveitamento no torneio.
Situação da tabela
Com nove pontos em três jogos, a Espanha é líder do Grupo E da seletiva para a Copa do Mundo. Já a Geórgia ocupa a terceira colocação, com três pontos.
? Resumo do jogo
? ESPANHA 2 x 0 GEÓRGIA?
? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
?? Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche
? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- ? Yeremy Pino, aos 24? do 1ºT (Espanha)
- ? Mikel Oyarzabal, aos 19? do 2ºT (Espanha)
Como foi o jogo
A Espanha inaugurou o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo, com uma jogada ensaiada. Pedri levantou no limite da pequena área para Le Normand tocar no meio e Yeremy Pino completar com precisão.
Cinco minutos depois, os espanhóis tiveram a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Ferran Torres desperdiçou. O segundo da equipe mandante veio aos 19 da etapa complementar, em uma bela cobrança de falta de Oyarzabal da meia-lua.
Próximos jogos
Espanha
- Jogo: Espanha x Bulgária
- Data e horário: 14/10 (terça-feira) | 15h45 (de Brasília)
- Campeonato: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
- Local: Estádio Municipal José Zorrilla, em Valladolid
Geórgia
- Jogo: Turquia x Geórgia
- Data e horário: 14/10 (terça-feira) | 15h45 (de Brasília)
- Campeonato: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
- Local: Estádio de Cocaeli, em Izmit
Veja outros resultados pelas Eliminatórias neste sábado:
- Letônia 2 x 2 Andorra
- Hungria 2 x 0 Armênia
- Noruega 5 x 0 Israel
- Bulgaria 1 x 6 Turquia
- Estônia 1 x 3 Itália
- Portugal 1 x 0 Irlanda
- Sérvia 0 x 1 Albânia