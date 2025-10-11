Dr casca-grossa! Ex-lutador, Thiago Tavares volta ao UFC no Rio como médico

O UFC Rio marca a tão aguardada volta de Charles 'Do Bronx' ao Brasil, depois de ficar mais de cinco anos sem lutar no seu país natal. Mas este não vai ser o único retorno do card programado para acontecer neste sábado (11), na 'Cidade Maravilhosa'. Ex-lutador da companhia, Thiago Tavares vai fazer uma aparição especial no Ultimate após quase uma década desde sua última luta no evento - só que, desta vez, em uma função diferente da que estava acostumado.

Depois de quase 20 anos de carreira profissional no MMA, dos quais quase metade foram dedicados ao UFC, Thiago - ou melhor, Dr Tavares - trocou as luvas pelo jaleco. Agora, formado em medicina, o ex-peso-leve (70 kg) do Ultimate integra o quadro de profissionais de saúde da Comissão Atlética Brasileira de MMA (CABMMA) e vai atuar no UFC Rio - uma volta bastante comemorada pelo catarinense, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

"É um mix de gratidão e sonho realizado. Quando me aposentei (do UFC) em 2016, nunca pensei que voltaria aqui. E agora voltando como médico, parece que o ciclo se fechou. Antes como atleta, buscando os meus sonhos da minha carreira. Tudo que tenho na minha vida, foi o UFC que me deu. Inclusive, minha faculdade de medicina eu paguei com o dinheiro que fiz com os meus bônus (risos). Foram 18 lutas no UFC e sete bônus da noite, então foi incrível. É um ciclo que se fechou. Voltar como médico é legal pela relação que tenho com os lutadores, eles se identificam porque já vivi o que eles viveram. Está sendo um marco na minha vida. Um dos melhores dias", destacou Tavares.

Do dano à cura

A natureza praticamente oposta das duas profissões chama a atenção. Se como lutador Thiago Tavares subia no octógono disposto a causar o maior dano possível nos seus adversários para vencer suas lutas, na medicina, o cenário muda drasticamente, com o catarinense se empenhando em preservar ou recuperar a saúde de seus pacientes.

"Infelizmente machuquei alguns. Outros tentaram me matar (risos). Brincadeiras à parte, tinha um estilo de luta que entregava tudo ali dentro. Agora meu objetivo é cuidar dos atletas, agora estou aqui para cuidar da saúde deles. Para que eles continuem buscando os sonhos deles, que nem eu busquei os meus", finalizou o ex-atleta, atualmente com 40 anos de idade.

Carreira de Thiago Tavares no MMA

Nascido em Florianópolis, Santa Catarina, Thiago Tavares começou sua carreira no MMA profissional em 2003 e se aposentou em 2021, deixando o esporte com um cartel de 24 vitórias, 15 delas por finalização, 11 derrotas e um empate. O auge de sua carreira, sem dúvidas, ocorreu durante sua passagem pelo UFC - principal evento da modalidade - onde atuou por nove anos, somando dez triunfos em 18 lutas.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok