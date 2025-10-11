Djokovic é eliminado do Masters 1000 de Xangai por número 204 do mundo

Na manhã deste sábado, o sérvio Novak Djokovic foi derrotado pelo monegasco Valentin Vacherot, número 204 do mundo, na semifinal do Masters 1000 de Xangai, na China. A vitória surpreendente de Vacherot veio com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h42 de jogo.

Vacherot vive um sonho no território do chinês. O monegasco veio do qualificatório e deixou vários favoritos pelo caminho. Com a vaga final, Valentin se tornou o jogador com ranking mais baixo a chegar em uma final de Masters 1000, desde que a série foi implementada no circuito do tênis, em 1990.

Além disso, Vacherot alcançou uma final inédita em sua carreira na elite do circuito. Ele também será o primeiro monegasco da história a disputar um título de ATP.

Ademais, Vacherot é o único tenista de seu país a derrotar um top 10. Com a campanha mágica em Xangai, o atleta está dando um salto enorme de 146 colocações no ranking da ATP. Ele provisoriamente está no 58º posto, enquanto sua melhor lugar até então era a 110ª posição, obtida em 2024.

Do outro lado, Djokovic perdeu a oportunidade de disputar sua sexta final em Xangai. O sérvio, lenda do tênis, venceu o torneio quatro vezes: em 2012, 2013, 2015 e 2018. No ano passado, ele foi vice-campeão, sendo superado pelo italiano Jannik Sinner. Apesar de não conseguir igualar a campanha de 2024, Djokovic irá se manter na quinta posição do ranking.

Djokovic tentava se tornar o primeiro tenista da história a disputar uma final de nível 1000 com 38 anos de idade ou mais. Nesta temporada, ele chegou à decisão em Miami, porém, antes de fazer aniversário.