Topo

Esporte

Filho de Marcelo assume como capitão da Espanha em partida do sub-17

Atacante da Espanha sub-17, Enzo Alves é filho do ex-lateral esquerdo Marcelo - Reprodução
Atacante da Espanha sub-17, Enzo Alves é filho do ex-lateral esquerdo Marcelo Imagem: Reprodução

11/10/2025 13h45

O jovem Enzo Alves é uma das grandes promessas do futebol espanhol para os próximos anos. O filho de Marcelo, atacante titular na base do Real Madrid, apareceu na última quarta-feira como capitão da Espanha na vitória por 3 a 0 contra Andorra, em jogo válido pelas Eliminatórias para Eurocopa sub-17.

Há uma grande demonstração de confiança em Enzo Alves pela base espanhola. A ideia é que ele seja um jogador-chave, uma das espinhas dorsais do novo projeto do técnico Sergio García.

Relacionadas

Ex-atacante da seleção mexicana é detido suspeito de abusar de enteada

Piqué vê Neymar prejudicado por ir ao PSG e diz quais times gosta no Brasil

E o Brasil?

Enzo Alves perdeu o rótulo de "filho do Marcelo" há algum tempo na Espanha. O jovem faz parte de um plano de desenvolvimento dos espanhóis pensado para também evitar o cortejo do Brasil, país que ele poderia defender por ser a nacionalidade de seus pais. Entretanto, nascido na Espanha, Enzo parece mesmo decidido a fazer carreira na seleção europeia.

Ao todo, em todas as categorias da base do Real Madrid, Enzo já está perto dos 150 gols desde que chegou. Agora, ele se destacou no sub-19. Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol da categoria, o jovem participou saindo do banco. Entretanto, nas duas últimas, jogou desde o início e marcou dois gols, um a cada 87 minutos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Assistir Athletic x Goiás ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Assistir Espanha x Geórgia ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Assistir Estônia x Itália ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Assistir Portugal x Irlanda ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

João Fonseca estreia contra o 84º do mundo em seu retorno às quadras, na Bélgica

Fluminense aposta no fator campo para deslanchar no Brasileirão

Onde vai passar Palmeiras x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Filho de Marcelo assume como capitão da Espanha em partida do sub-17

Ciclista 5 vezes campeão olímpico detalha vício: 'Cheirei cocaína na minha medalha de ouro'

Jeffinho pode ganhar sequência no Botafogo após lesão de titular

Que horas começa o UFC Rio hoje? Veja horário da luta de Charles do Bronx