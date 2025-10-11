Filho de Marcelo assume como capitão da Espanha em partida do sub-17

O jovem Enzo Alves é uma das grandes promessas do futebol espanhol para os próximos anos. O filho de Marcelo, atacante titular na base do Real Madrid, apareceu na última quarta-feira como capitão da Espanha na vitória por 3 a 0 contra Andorra, em jogo válido pelas Eliminatórias para Eurocopa sub-17.

Há uma grande demonstração de confiança em Enzo Alves pela base espanhola. A ideia é que ele seja um jogador-chave, uma das espinhas dorsais do novo projeto do técnico Sergio García.

? ¡Hoy debuta nuestra #SUB17 en la ????? ?! ? ? ??:??, un café, algo de dulce y el partido contra ???????. ¿Quién se apunta? ?? ???????: https://t.co/qkZWTPgCW6#NuestraBase pic.twitter.com/H4bKQ6Myxw ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 8, 2025

E o Brasil?

Enzo Alves perdeu o rótulo de "filho do Marcelo" há algum tempo na Espanha. O jovem faz parte de um plano de desenvolvimento dos espanhóis pensado para também evitar o cortejo do Brasil, país que ele poderia defender por ser a nacionalidade de seus pais. Entretanto, nascido na Espanha, Enzo parece mesmo decidido a fazer carreira na seleção europeia.

Ao todo, em todas as categorias da base do Real Madrid, Enzo já está perto dos 150 gols desde que chegou. Agora, ele se destacou no sub-19. Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol da categoria, o jovem participou saindo do banco. Entretanto, nas duas últimas, jogou desde o início e marcou dois gols, um a cada 87 minutos.