Destaque da base vive expectativa de estrear pelo Palmeiras contra o Juventude

11/10/2025 06h00

Rafael Coutinho, uma das principais promessas das categorias de base do Palmeiras, vive a expectativa de estrear pelo time profissional no confronto com o Juventude, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista vem em alta desde sua participação na Copa do Mundo Sub-20. Convocado para representar a Seleção Brasileira, ele foi titular nas três partidas da fase de grupos e marcou um gol na estreia, diante do México.


Apesar da eliminação precoce da Amarelinha, o desempenho individual do atleta reforçou sua projeção no clube paulista. No elenco principal, Coutinho já foi relacionado por Abel Ferreira em duas oportunidades no Brasileirão, nos confrontos contra Grêmio e Vitória.

Agora, os desfalques no meio-campo aumentam a chance de que ele receba uma oportunidade - não necessariamente como titular, mas entrando no decorrer da partida. O setor sofre com as ausências de Aníbal Moreno (convocado pela Argentina), Emiliano Martínez (seleção uruguaia) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).

Com 55 pontos, o Palmeiras divide a liderança da tabela com o Flamengo, mas leva vantagem pelo número de vitórias. O duelo contra o Juventude faz o Verdão igualar o número de jogos do rival carioca e representa a chance de abrir vantagem isolada na ponta do Brasileirão.

