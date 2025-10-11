Topo

De contrato renovado, jovem do Palmeiras é relacionado pela primeira vez

João Kerr

11/10/2025 17h57

O jovem meio-campista Luis Pacheco, de 17 anos, foi relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe profissional do Palmeiras. Ele estará no banco de reservas neste sábado (11), vestindo a camisa de número 50, no confronto contra o Juventude, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta semana, o clube oficializou a renovação de seu contrato até setembro de 2028. O novo vínculo estabelece uma multa rescisória de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 631 milhões) para clubes do exterior.

A primeira convocação de Pacheco para o time principal foi impulsionada, em parte, pelos inúmeros desfalques no elenco alviverde, que teve cinco jogadores convocados para suas respectivas seleções para a disputa da Data FIFA. Durante a preparação para o jogo contra o Juventude, o meio-campista treinou com o grupo principal e foi observado de perto por Abel Ferreira, que aprecia sua versatilidade em campo.

Titular do time sub-17 e com passagens vitoriosas pela Seleção Brasileira de base, com a qual conquistou o Sul-Americano da categoria, Luis Pacheco aguarda a chance de fazer sua estreia oficial como profissional do Palmeiras.

