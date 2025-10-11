Cuiabá x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, pela 32 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba visita o Cuiabá na Arena Pantanal. A bola rola às 20h30 (de Brasília).
Onde assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo?
O duelo terá transmissão do Disney+.
Como o Cuiabá chega ao confronto
O Cuiabá busca a vitória para se aproximar do G4. O Dourado, atualmente em nono, possui 46 pontos, quatro a menos em relação ao Criciúma, quarto colocado.
Como o Coritiba chega ao confronto
O Coritiba, por sua vez, busca aumentar a diferença na liderança. O Coxa possui 56 pontos, cinco a mais em relação ao Goiás, que aparece logo atrás.
Retrospecto de Cuiabá x Coritiba
As equipes já se enfrentaram sete vezes. São três vitórias do Coritiba, contra duas do Cuiabá, além de dois empates.
Estatísticas
Cuiabá na Série B
- 12 vitórias, 10 empates e 9 derrotas
- 37 gols marcados
- 35 gols sofridos
Coritiba na Série B
- 16 vitórias, 8 empates e 7 derrotas
- 34 gols marcados (média de por jogo)
- 20 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação Cuiabá
Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Sander e Max; Denilson, David Miguel e Jader; Alejandro Martínez e Alisson Safira
Técnico: Eduardo Barros
Provável escalação Coritiba
Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho
Técnico: Mozart Santos
Arbitragem de Cuiabá x Goiás
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Ficha técnica
Jogo: Cuiabá x Coritiba
Data e horário: 12/10 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
Onde Assistir: Disney+