Cuiabá x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

11/10/2025 20h00

Neste domingo, pela 32 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba visita o Cuiabá na Arena Pantanal. A bola rola às 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo?

O duelo terá transmissão do Disney+.

Como o Cuiabá chega ao confronto

O Cuiabá busca a vitória para se aproximar do G4. O Dourado, atualmente em nono, possui 46 pontos, quatro a menos em relação ao Criciúma, quarto colocado.

Como o Coritiba chega ao confronto

O Coritiba, por sua vez, busca aumentar a diferença na liderança. O Coxa possui 56 pontos, cinco a mais em relação ao Goiás, que aparece logo atrás.

Retrospecto de Cuiabá x Coritiba

As equipes já se enfrentaram sete vezes. São três vitórias do Coritiba, contra duas do Cuiabá, além de dois empates.

Estatísticas

Cuiabá na Série B

  • 12 vitórias, 10 empates e 9 derrotas

  • 37 gols marcados 

  • 35 gols sofridos

Coritiba na Série B

  • 16 vitórias, 8 empates e 7 derrotas

  • 34 gols marcados (média de por jogo)

  • 20 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação Cuiabá

Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Sander e Max; Denilson, David Miguel e Jader; Alejandro Martínez e Alisson Safira

Técnico: Eduardo Barros

Provável escalação Coritiba

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho

Técnico: Mozart Santos

Arbitragem de Cuiabá x Goiás

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Ficha técnica 

Jogo: Cuiabá x Coritiba

Data e horário: 12/10 (domingo) | 20h30 (de Brasília)

Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Onde Assistir: Disney+

