Cristiano Ronaldo perde pênalti, mas Portugal vence a Irlanda pelas Eliminatórias

Com direito a pênalti perdido por Cristiano Ronaldo, Portugal venceu a Irlanda neste sábado, por 1 a 0, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pela terceira roadada do Grupo F das Eliminatórias Europeias. O craque desperdiçou a cobrança no segundo tempo, mas Rúben Neves, nos acréscimos, salvou a seleção portuguesa do empate.

Situação na competição

A seleção portuguesa segue com 100 % de aproveitamento na liderança do Grupo F, com 9 pontos, cinco a mais que a Hungria, segunda colocada. A Irlanda, por sua vez, é a lanterna da chave, com uma unidade, duas a menos que a Armênia, que ocupa o terceiro lugar.

?Resumo do jogo

?? PORTUGAL 1 X 0 IRLANDA ??

Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo (3ª rodada do Grupo F)



Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa, em Portugal



Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)



Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Rúben Neves, aos 46? do 2º tempo (Portugal)

Como foi o jogo

Portugal foi melhor no primeiro tempo duelo, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol. A melhor oportunidade aconteceu aos 16 minutos. Cristiano Ronaldo bateu rasteiro de fora da área, a bola tocou na trave e sobrou para Bernardo Silva. O camisa 10, contudo, finalizou para fora.

Aos 21, o telão do estádio exibiu a imagem de Diego Jota, atacante português tragicamente morto em acidente de carro, em julho. Os torcedores aplaudiram em homenagem ao jogador, que utilizava o número pela seleção.

Foi aos 27 do segundo tempo que Portugal teve a melhor chance. Após finalização de Trincão, a bola bateu no braço de O'Shea, e o árbitro marcou pênalti. Cristiano se encarregou da cobrança, mas bateu mal no meio e viu Kelleher defender com o pé.

Quando o empate já parecia sacramentado, Rúben Neves surgiu como o herói de Portugal. Aos 46, o meia aproveitou cruzamento de Trincão, cabeceou para o gol e deu a vitória aos donos da casa.

Próximo jogo de Portugal

Portugal x Hungria (4ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo)

Data e horário: 14/10 (terça-feira), às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa, em Portugal

Próximo jogo da Irlanda