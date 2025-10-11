Cristiano perde pênalti, mas Portugal vence Irlanda com gol nos acréscimos

Portugal venceu a Irlanda por 1 a 0 neste sábado pela fase de grupos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. O jogo aconteceu em Lisboa, no estádio José Alvalade.

Rúben Neves marcou nos acréscimos do segundo tempo. O jogador fez de cabeça após cruzamento de Trincão.

Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti no segundo tempo. O craque português viu o goleiro Kelleher defender com os pés a cobrança que foi no meio do gol.

A seleção portuguesa é a líder do Grupo F. Com 100% de aproveitamento, soma 9 pontos e abre 5 de vantagem para o segundo colocado.

Os irlandeses estão na última colocação do Grupo F, com apenas 1 ponto. Hungria (4 pontos) e Armênia (3 pontos) completam a tabela.

Como foi o jogo

Primeiro tempo sem gols. Apesar da superioridade de Portugal no ataque, a equipe não conseguiu converter a posse de bola em lances bem sucedidos. A Irlanda demonstrou organização defensiva e contou com a sorte na primeira finalização portuguesa mais ousada da etapa inicial. Aos 16 minutos, Cristiano Ronaldo acertou a trave, e Bernardo Silva pegou mal no rebote. Já aos 41, o goleiro Kelleher salvou na linha após cabeçada de Gonçalo Inácio.

Portugal insiste e melhora, mas goleiro brilha. Até os 25 minutos do primeiro tempo, a equipe de Roberto Martínez seguiu levando pressão para a área irlandesa. CR7 errou o alvo duas vezes, mandando perto da trave no início da etapa, enquanto Vitinha e Rúben Neves pararam no goleiro.

Pênalti perdido. Aos 28 minutos, O'Shea bloqueou chute de Trincão, e a arbitragem marcou pênalti por toque na mão. Cristiano Ronaldo cobrou no meio do gol, com pouca força, e Kelleher salvou com o pé esquerdo.

Gol do alívio. Demorou, mas Portugal conseguiu sair do zero e garantir os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias com Rúben Neves. Aos 26 minutos, o meia subiu fugindo da marcação na área e acertou a cabeça no lançamento de Trincão pela direita.