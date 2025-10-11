Criciúma x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebe o América-MG no Estádio Heriberto Hülse. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir Criciúma x América-MG ao vivo?

O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Como o Criciúma chega ao confronto?

O Criciúma tenta reencontrar o caminho das vitórias após três rodadas sem vencer. O Tigre ocupa a quarta colocação, com 50 pontos, e precisa do resultado positivo para seguir firme no G4 e manter vivo o sonho do acesso à Série A. O técnico Eduardo Baptista deve manter a base da equipe, apostando no apoio da torcida no Heriberto Hülse como trunfo para reagir.

Como o América-MG chega ao confronto?

O América-MG vive momento de recuperação na competição. Invicto há quatro partidas, o time comandado por Alberto Valentim soma 38 pontos e busca se afastar de vez da zona de rebaixamento. A equipe mineira aposta na boa fase ofensiva e na solidez defensiva para surpreender fora de casa.

Retrospecto de Criciúma x América-MG

As equipes já se enfrentaram 18 vezes ao longo da história, com 6 vitórias do Criciúma, 7 do América-MG e 5 empates. No primeiro turno, o duelo terminou empatado por 1 a 1, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rayan, Rodrigo e Hélder; Arilson, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Éder, Fabinho e Felipe Vizeu.



Técnico: Eduardo Baptista.

América-MG: Dalberson; Marlon, Éder, Ricardo Silva e Daniel Borges; Juninho, Alê e Benítez; Renato Marques, Paulinho Bóia e Fabinho.



Técnico: Alberto Valentim.

Arbitragem de Criciúma x América-MG

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Ficha técnica

Jogo: Criciúma x América-MG