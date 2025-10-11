Topo

Zanotti faz 3, Corinthians vence Boca e vai à semi da Libertadores Feminina

Gabi Zanotti, do Corinthians, comemora gol em partida contra o Boca Juniors pelas quartas de final da Libertadores feminina. - Divulgação/Conmebol
11/10/2025 17h51

O Corinthians goleou o Boca Juniors por 4 a 0 e garantiu vaga na semifinal da Libertadores Feminina. O time alvinegro superou as argentinas sem grandes dificuldades no Estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires, neste sábado.

Gabi Zanotti marcou três gols, e Jhonson finalizou a goleada.

Em busca do sexto título continental, o Corinthians aguarda o resultado entre Ferroviária e Independiente del Valle para conhecer o adversário da próxima fase. As semifinais estão previstas para a próxima quarta-feira.

Hat-trick de Gabi Zanotti garante triunfo alvinegro

Gabi Zanotti foi o destaque do Corinthians na vitória sobre o Boca Juniors, marcando três gols: um de pênalti, um após cobrança de falta e outro de cabeça depois de bela batida de escanteio de Andressa Alves.

A capitã e camisa 10 se tornou a artilheira da equipe na temporada. Zanotti chegou à marca de 15 gols com a camisa do Timão nesta temporada.

Lances de destaque

Timão abre o placar. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Zanotti recebeu no meio da área e tentou o chapéu em Baccaro, mas a bola bateu no braço da jogadora do Bocca. O VAR chamou a árbitra, que revisou o lance e marcou o pênalti. Zanotti converteu a cobrança.

2 a 0. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Zanotti ampliou o placar após cobrança de escanteio de Andressa Alves.

Hat-trick da capitã. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Duda Sampaio cobrou falta pela esquerda, mandou direto para a área e Zanotti cabeceou para o gol.

Quase o quarto gol. Aos 15 minutos do segundo tempo, recebeu livre pela direita, ficou cara a cara com a goleira Oliveros e tentou finalizar. A defensora do Boca conseguiu fazer a defesa.

4 a 0. Aos 22 minutos do segundo tempo, Erika lança para Leticia Monteiro, que avançou pela direita e tocou de três dedos para Jhonson, que empurrou para o fundo da rede.

Ficha técnica
Corinthians 4 X 0 Boca Juniors

Data e horário: 11 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília).
Competição: Quartas de final da Conmebol Libertadores Feminina.
Local: Estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires (Argentina).
Árbitro: Emikar Caldera.
Assistentes: Elisabeth Higuera e Thaity Dugarte.
VAR: Stefani Escobar.
Cartões amarelos: Masagli, Camila Gómez Ares, Sarah Mir (BOC); Ariel (COR).
Gols: Gabi Zanotti (5'/1ºT; 10'/1ºT/;40'/1ºT), Jhonson (22'/2ºT).

Corinthians: Nicole, Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Dayana Rodriguez (Ivana Fuso), Duda Sampaio, Gisela Robledo, Letícia Monteiro (Taís Regina), Andressa Alves (Ariel Godoi), Tamires (Juliete), Gabi Zanotti (Jhonson). Técnico: Lucas Piccinato.

Boca Juniors: Oliveros, Julieta Cruz, Araceli Pereyra (Stábile), Baccaro (Eugenia Flores), Masagli, Camila Gómez, Sarah Mirr (Priori), Agustina Arias, Lola Ruffini, Kishi Nuñez, Sasaki. Técnica: Florenzia Quiñones.

