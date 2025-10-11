Corinthians volta atrás e decide não assinar contrato com empresa de logística; entenda

A diretoria do Corinthians, presidida por Osmar Stabile, voltou atrás e decidiu que, a princípio, não irá assinar contrato com a Off Side, empresa responsável pelo serviço de logística do departamento de futebol.

Há pouco mais de uma semana, a Gazeta Esportiva revelou com exclusividade que, em abril de 2024, o Timão, então presidido por Augusto Melo, trocou o serviço de logística, desfazendo a parceria com a Palace e contratando a Off Side. O processo de contratação da empresa, porém, teve algumas irregularidades.

O clube não recolheu os três orçamentos, conforme determinado pelo estatuto, e não assinou a minuta contratual, que chegou a ser redigida sem passar pelo sistema de compliance. A empresa, portanto, já opera há mais de um ano sem qualquer vínculo com o Corinthians.

Na ocasião, o clube enviou uma nota à reportagem admitindo os erros da antiga gestão e prometendo regularizar a questão contratual. A diretoria entendia que havia "necessidade de formalizar o acordo para o correto andamento da parceria", mas reavaliou a decisão.

Entenda e decisão

Segundo a nota do Corinthians encaminhada à Gazeta Esportiva, o pagamento para a Off Side tem ocorrido da seguinte maneira: a empresa emite as notas fiscais de acordo com os serviços prestados, jogo a jogo. O clube, portanto, só precisa desembolsar alguma quantia quando a companhia fornece o benefício. Além disso, a Off Side presta assessoria logística apenas em partidas fora do Estado de São Paulo.

O Timão levantou dados e constatou que esse formato de parceria trouxe uma economia financeira ao clube. Por esse motivo, até para evitar que o Corinthians fique 'preso' a um contrato, a diretoria julgou benéfico manter o acordo sem assinar contrato.

Isso, contudo, não exime o clube de realizar os demais processos, como submeter a empresa à análise do sistema de compliance. Em nota, o Corinthians havia informado que a parceria "passaria pelos trâmites internos corretos".

Mais Conforto

Conforme apurado pela reportagem, a decisão pela Off Side passou também pelo desejo de oferecer mais conforto aos atletas. A diretoria de futebol teve uma conversa com jogadores para receber um feedback dos serviços prestados anteriormente e optou por fazer a mudança.

Questionado pela Gazeta, o executivo de futebol Fabinho Soldado defendeu a decisão que teve ele como principal entusiasta.

"No entendimento do executivo de futebol, Fabinho Soldado, o Corinthians tem hoje o melhor serviço prestado dentro dos valores executados, comprovadamente com menor custos quando se compara os pacotes oferecidos pelas empresas. O Corinthians avançou e muito em sua logística, comprovadamente perceptível no dia a dia e no feedback dos atletas", afirmou, em nota.