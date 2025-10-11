Corinthians defende bom retrospecto recente contra o Santos na Vila; veja números

Na próxima quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Santos na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Dorival Júnior defende um bom retrospecto recente diante do rival fora de casa.

Nos últimos sete encontros entre as equipes na Baixada Santista, o Timão foi derrotado apenas duas vezes. Além disso, foram dois empates e três vitórias corintianas - 52% de aproveitamento.

O último clássico disputado no local foi em janeiro de 2024, pelo Paulistão. Na ocasião, o Peixe levou a melhor pelo placar de 1 a 0. Os rivais não voltaram a medir forças no ano passado, uma vez que o Santos disputou a Série B do Brasileiro.

Freguesia?

Corinthians e Santos ainda não se enfrentaram na Vila na atul temporada. Todos os três clássicos disputados neste ano aconteceram na Neo Química Arena. E o Timão venceu todos.

O primeiro, válido pela fase de grupos do Estadual, terminou em 2 a 1 para o Corinthians. Depois, os rivais se reencontraram na semifinal da competição, novamente em Itaquera. Mais uma vez, o Timão ganhou por 2 a 1, eliminando o Peixe.

A última partida entre as equipes ocorreu em meados de maio, já pelo Brasileirão. Desta vez sob o comando de Dorival Júnior, o time do Parque São Jorge venceu por 1 a 0.

Lei do ex à vista?

O clássico da próxima quarta-feira pode promover mais uma lei do ex entre Corinthians e Santos. Isso porque o artilheiro Yuri Alberto foi protagonista de todos os duelos disputados entre as equipes neste ano.

Yuri Alberto comemorando gol em cima do Santos

Dos seis gols marcados pelo Timão no rival em 2025, o camisa 9 foi responsável por cinco. O Menino da Vila balançou as redes em todos os confrontos diante do Peixe nesta temporada.

Data e horário do clássico

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela