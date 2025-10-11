Conheça Felipe Longo, provável titular no gol do Corinthians contra o Santos
O Corinthians deve ter uma novidade no gol para o clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Felipe Longo, goleiro reserva do clube que deve substituir o titular Hugo Souza, desfalque.
Convocado por Carlo Ancelotti, Hugo Souza irá defender a Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, no dia 14, véspera do clássico, em Tóquio. Ele, portanto, não terá condições de voltar a tempo. Já prevendo a situação, o atleta forçou o terceiro cartão amarelo diante do Mirassol e irá cumprir suspensão contra o Santos.
Com isso, Longo deve ganhar sua primeira oportunidade no time principal. Ele tem sido relacionado para todos os jogos e é visto pela comissão técnica de Dorival como o reserva imediato de Hugo, no momento.
Início na base
A relação de Felipe Longo com o Corinthians teve início aos oito anos de idade. Nascido em 5 de março de 2005, em São Paulo, o arqueiro começou jogando pelo futsal e fez a transição para o campo aos 11 anos.
O jogador passou por todas as categorias de base e, neste período, levantou as taças do Campeonato Paulista sub-13, sub-14, sub-16 e sub-17. Já no ano passado, em 2024, foi campeão do principal dos torneios: a Copinha, em cima do Cruzeiro.
Elogios do ídolo
O goleiro foi promovido ao elenco principal logo após o título da Copa São Paulo, mas já treinava entre profissionais desde os 14 anos. Na época, inclusive, chegou a ganhar elogios do ídolo Cássio.
Após um treino com Felipe Longo, o atleta, que agora defende o Cruzeiro, disse: "Esses dias treinei com um menino do sub-14 e fiquei impressionado. Já é quase da minha altura. O Corinthians está muito bem servido de goleiro, não precisa contratar, até os da base estão vindo bem".
Felipe Longo e Cássio treinando juntos pelo Corinthians
Frequência na Seleção
Aos 20 anos, o arqueiro que mede 1,88 m de altura já soma quatro convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Ele já atuou em nove partidas pelo Brasil.
Longo chegou a ser chamado para a Copa do Mundo da categoria, que está sendo disputado no Chile. O Corinthians, porém, pediu para que ele fosse cortado da lista, já prevendo uma possível ausência de Hugo Souza. A Seleção foi eliminada na fase de grupos do Mundial.
O contrato de Felipe com o Corinthians é válido até março de 2029.
Outras opções
Além de Felipe Longo, Dorival tem outras duas opções para repor Hugo: Kauê e Matheus Donelli. O segundo era o reserva imediato, mas ficou fora dos planos da comissão técnica e perdeu espaço. Ele, aliás, não está nem sendo mais relacionado para as partidas do Corinthians.
Kauê, por sua vez, é até mais velho que Longo - ele possui 21 anos. Porém, assim como o colega, nunca atuou em um jogo da equipe principal.
Próximo jogo do Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)
- Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)