Conheça Felipe Longo, provável titular no gol do Corinthians contra o Santos

O Corinthians deve ter uma novidade no gol para o clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Felipe Longo, goleiro reserva do clube que deve substituir o titular Hugo Souza, desfalque.

Convocado por Carlo Ancelotti, Hugo Souza irá defender a Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, no dia 14, véspera do clássico, em Tóquio. Ele, portanto, não terá condições de voltar a tempo. Já prevendo a situação, o atleta forçou o terceiro cartão amarelo diante do Mirassol e irá cumprir suspensão contra o Santos.

Com isso, Longo deve ganhar sua primeira oportunidade no time principal. Ele tem sido relacionado para todos os jogos e é visto pela comissão técnica de Dorival como o reserva imediato de Hugo, no momento.

Início na base

A relação de Felipe Longo com o Corinthians teve início aos oito anos de idade. Nascido em 5 de março de 2005, em São Paulo, o arqueiro começou jogando pelo futsal e fez a transição para o campo aos 11 anos.

O jogador passou por todas as categorias de base e, neste período, levantou as taças do Campeonato Paulista sub-13, sub-14, sub-16 e sub-17. Já no ano passado, em 2024, foi campeão do principal dos torneios: a Copinha, em cima do Cruzeiro.

Elogios do ídolo

O goleiro foi promovido ao elenco principal logo após o título da Copa São Paulo, mas já treinava entre profissionais desde os 14 anos. Na época, inclusive, chegou a ganhar elogios do ídolo Cássio.

Após um treino com Felipe Longo, o atleta, que agora defende o Cruzeiro, disse: "Esses dias treinei com um menino do sub-14 e fiquei impressionado. Já é quase da minha altura. O Corinthians está muito bem servido de goleiro, não precisa contratar, até os da base estão vindo bem".

Felipe Longo e Cássio treinando juntos pelo Corinthians

Frequência na Seleção

Aos 20 anos, o arqueiro que mede 1,88 m de altura já soma quatro convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Ele já atuou em nove partidas pelo Brasil.

Longo chegou a ser chamado para a Copa do Mundo da categoria, que está sendo disputado no Chile. O Corinthians, porém, pediu para que ele fosse cortado da lista, já prevendo uma possível ausência de Hugo Souza. A Seleção foi eliminada na fase de grupos do Mundial.

O contrato de Felipe com o Corinthians é válido até março de 2029.

Outras opções

Além de Felipe Longo, Dorival tem outras duas opções para repor Hugo: Kauê e Matheus Donelli. O segundo era o reserva imediato, mas ficou fora dos planos da comissão técnica e perdeu espaço. Ele, aliás, não está nem sendo mais relacionado para as partidas do Corinthians.

Kauê, por sua vez, é até mais velho que Longo - ele possui 21 anos. Porém, assim como o colega, nunca atuou em um jogo da equipe principal.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela