Como o Santos tem encarado reta final do Brasileiro e luta contra o Z4

O Santos vive fase delicada no Campeonato Brasileiro e tenta se distanciar da zona do rebaixamento. Mas o Peixe não tem tido vida fácil para isso. Nos últimos seis jogos, o elenco santista conquistou apenas uma vitória e está a apenas três pontos do Z4. A equipe tem mais 12 partidas pela frente para tentar se livrar do pior.

Internamente, o Peixe entende que tem tido uma reação positiva com a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, apesar da falta de resultados. Desde que o treinador chegou, o Santos tem uma vitória, quatro empates e uma derrota. Esta última, diante do Ceará (3 a 0), na última rodada, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Santos tenta recalcular rota com chegada de Vojvoda

Vojvoda é o terceiro técnico do Peixe na temporada. Antes de sua chegada, o Santos teve no comando Pedro Caixinha e Cléber Xavier. O primeiro disputou o Paulista, levando o time até a semifinal, mas foi demitido após a terceira rodada do Brasileiro, sem nenhuma vitória no torneio nacional.

Cléber Xavier, por sua vez, chegou na sequência e comandou o Santos em 22 jogos e foi desligado do cargo depois de duas derrotas seguidas, incluindo uma goleada por 6 a 0 para o Vasco. Já Vojvoda chegou ao Peixe no fim de agosto e tenta dar outro rumo ao time na temporada.

Pela frente, terá sequência decisiva contra o Z4, incluindo Vitória e Fortaleza. Antes disso, tem clássico contra o Corinthians.

Situação do Santos no Brasileiro

O Santos é o 16° colocado do Brasileirão, com 28 pontos conquistados, apenas cinco a mais que o Vitória, time que abre a zona do rebaixamento. O Peixe ganhou como aliado a data Fifa para se preparar para o jogo contra Timão. O clube encara, daqui para frente, os jogos como finais

"Em relação aos jogos, não temos como escolher tabela, temos que encarar todos os adversários como se fosse final, independente dos rivais. Todos os jogos têm a mesma importância e temos que tomar atitude o quanto antes para sair dessa situação desconfortável", analisou Zé Rafael.

'Fantasma' de rebaixamento em 2023 assombra

O Santos vive um ano de reconstrução depois de disputar a Série B em 2024. A fase delicada no Brasileirão liga o alerta no Peixe, que não quer reviver o fantasma de 2023, quando foi rebaixado. Naquele ano, o clube conquistou apenas 43 pontos. Nesta temporada, com 12 jogos restante, o Santos tem 36 em disputa e precisa somar, pelo menos, mais 17 para chegar aos 45 e diminuir as chances de queda.

"É muito difícil fazer comparações. Sei que o momento é parecido com o de 2023, mas temos nos esforçado ao máximo. Chegou uma comissão nova, ainda tem tempo, 11 jogos para cinco ou seis vitórias. Nossa equipe ainda não engatou sequência, mas temos time para isso. A gente vai buscar, então o importante não é como começa, mas como termina. Nossa equipe vai dar uma resposta para a torcida e espero que a gente consiga isso já contra o Corinthians", reforçou Zé Rafael.

