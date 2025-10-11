Com três gols de Haaland, Noruega goleia Israel e encaminha vaga na Copa do Mundo
Com mais uma excelente atuação de Erling Haaland, atacante do Manchester City, a Noruega goleou Israel por 5 a 0 neste sábado, no Estádio Ullevaal, em Oslo, pela sétima rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
O destaque foi Haaland, que mesmo perdendo duas cobranças de pênalti, marcou três vezes e liderou a vitória norueguesa. Os outros dois gols da partida foram contra: Khalili e Nachmias.
A Noruega descansa na próxima rodada e tem apenas um amistoso contra a Nova Zelândia nesta terça-feira, às 13h (de Brasília). Por sua vez, Israel visita a Itália no mesmo dia, às 15h45, pela oitava rodada das Eliminatórias.Situação na tabela
Com a vitória, a Noruega encaminhou de vez sua vaga à próxima Copa do Mundo. Os noruegueses são líderes absolutos do Grupo I, com 18 pontos em seis jogos. Haaland e companhia só podem ser ultrapassados pela Itália, que possui nove pontos a menos, mas com quatro partidas.
Foto: Divulgação / @nff_landslag
Lances do jogo
Primeiro Tempo
O jogo começou com a Noruega em cima, mas muito feliz para o craque Erling Haaland. O árbitro marcou pênalti para os noruegueses, e o camisa 9 bateu e parou na defesa do goleiro Peretz. Entretento, o jogador israelense se adiantou e o juiz voltou a cobrança. Na nova finalização, Peretz cresceu de novo e defendeu novamente o chute de Haaland.
Porém, a pressão dos donos da casa continuou e o gol não tardou a sair. Após cruzamento de Sorloth, Nusa disputou o cabeceio com Khalaili, que em uma infelicidade marcou contra.
Mais tarde, aos 27 minutos, Haaland se redimiu dos pênaltis e marcou o segundo da Noruega. O camisa 9 recebeu em profundidade e, de direita, ampliou o marcador.
Apenas um minuto depois, na pressão após ter feito o segundo, a Noruega marcou o terceiro. Nusa roubou a bola e tentou achar Haaland na área. A bola ficou viva e o goleiro Peretz chutou contra o próprio marcador, que fez contra.
Segundo Tempo
O segundo tempo começou mais equilibrado, mas não demorou para sair o quarto da Noruega. Aos 18, Nusa cruzou e Haaland subiu bem de cabeça para fazer o segundo dele no jogo.
Por fim, aos 27 minutos, Haaland finalmente completou seu hat-trick. Em um novo cruzamento, o atacante contou com uma saída atrapalhada do goleiro e cabeceou para o fundo das redes.
Veja outros resultados das Eliminatórias neste sábado:
Hungria 2 x 0 Armênia
Letônia 2 x 2 Andorra