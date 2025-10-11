Topo

Esporte

Com três de Gabi Zanotti, Corinthians goleia o Boca e vai à semi da Libertadores feminina

11/10/2025 18h02

O Corinthians está na semifinal da Libertadores feminina. Neste sábado, o Timão goleou o Boca Juniors por 4 a 0, no estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón. A atacante Gabi Zanotti teve atuação de gala e marcou três dos quatro gols. Jhonson completou a goledada.

E agora?

O time de Lucas Piccinato, agora, espera pelo seu adversário na semifinal do torneio sul-americano. O Corinthians pegará o vencedor do duelo entre Ferroviária e Independiente Del Valle, que se enfrentam nesta noite.

?Resumo do jogo

?? CORINTHIANS 4 X 0 BOCA JUNIORS ??

? Competição: Libertadores feminina (quartas de final)

?? Local: estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina

? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ? Gabi Zanotti, aos 7? do 1º tempo

  • ? Gabi Zanotti, aos 12? do 1º tempo

  • ? Gabi Zanotti, aos 41? do 1º tempo

  • ? Jhonson, aos 68? do 2º tempo

Como foi o jogo

O Corinthians constriuiu praticamente todo o resultado no primeiro tempo. Aos 3 minutos, a bola bateu no braço de Baccaro dentro da área e, após revisão no VAR, a árbitra assinalou pênalti, convertido por Gabi Zanotti, aos 7. Depois, aos 12, a atacante aproveitou cobrança de escanteio na segunda trave, completou para a rede e ampliou a vantagem corintiana.

Aos 41, saiu o terceiro gol de Gabi Zanotti e do Corinthians. Após cobrança de falta na área, a camisa 10 e capitã subiu de cabeça e voltou a castigar o Boca Juniors.

As Brabas defininaram a vitória aos 23 do segundo tempo. Letícia Monteiro fez boa jogada pela direita e encontrou Jhonson na área. A atacante bateu e marcou o quarto e último gol do jogo.

Próximo jogo

  • Corinthians x Ferroviária ou Independiente Del Valle (semifinal da Libertadores feminina)

    Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

    Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Ponte vence clássico, avança à decisão e mantém o Guarani na Série C

Que horas começa luta de Do Bronx no UFC Rio hoje? Veja onde assistir card principal

Ponte Preta vence Guarani e mantém rival na Série C; veja quem subiu

Palmeiras goleia e avança às quartas de final do Paulista sub-17

Grêmio goleia em jogo-treino e coloca 14 mil torcedores mesmo com 13º lugar no Brasileirão

Técnico de Mike Tyson sela a paz entre Popó e Werdum: 'Esporte venceu'

UFC Rio: Bia Mesquita atropela Irina Alekseeva em estreia no Ultimate

Goiás empata com o Athletic e pode deixar o G4 da Série B

Com presença de ídolos, Santos assina contrato com 25 atletas do sub-14

Espanha supera a Geórgia e segue 100% nas Eliminatórias Europeias

Naná Silva derrota chilena e avança à primeira final como tenista profissional aos 15 anos