Com três de Gabi Zanotti, Corinthians goleia o Boca e vai à semi da Libertadores feminina
O Corinthians está na semifinal da Libertadores feminina. Neste sábado, o Timão goleou o Boca Juniors por 4 a 0, no estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón. A atacante Gabi Zanotti teve atuação de gala e marcou três dos quatro gols. Jhonson completou a goledada.
E agora?
O time de Lucas Piccinato, agora, espera pelo seu adversário na semifinal do torneio sul-americano. O Corinthians pegará o vencedor do duelo entre Ferroviária e Independiente Del Valle, que se enfrentam nesta noite.
Resumo do jogo
?? CORINTHIANS 4 X 0 BOCA JUNIORS ??
Competição: Libertadores feminina (quartas de final)
Local: estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ? Gabi Zanotti, aos 7? do 1º tempo
- ? Gabi Zanotti, aos 12? do 1º tempo
- ? Gabi Zanotti, aos 41? do 1º tempo
- ? Jhonson, aos 68? do 2º tempo
Como foi o jogo
O Corinthians constriuiu praticamente todo o resultado no primeiro tempo. Aos 3 minutos, a bola bateu no braço de Baccaro dentro da área e, após revisão no VAR, a árbitra assinalou pênalti, convertido por Gabi Zanotti, aos 7. Depois, aos 12, a atacante aproveitou cobrança de escanteio na segunda trave, completou para a rede e ampliou a vantagem corintiana.
Aos 41, saiu o terceiro gol de Gabi Zanotti e do Corinthians. Após cobrança de falta na área, a camisa 10 e capitã subiu de cabeça e voltou a castigar o Boca Juniors.
As Brabas defininaram a vitória aos 23 do segundo tempo. Letícia Monteiro fez boa jogada pela direita e encontrou Jhonson na área. A atacante bateu e marcou o quarto e último gol do jogo.
Próximo jogo
- Corinthians x Ferroviária ou Independiente Del Valle (semifinal da Libertadores feminina)
Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina