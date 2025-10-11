Com presença de ídolos, Santos assina contrato com 25 atletas do sub-14

Neste sábado, na nova estrutura das categorias de base do CT Rei Pelé, 25 atletas do sub-14, acompanhados pelos pais, assinaram o primeiro contrato de formação com o Santos, válido até 2028.

Estiveram presentes na cerimônia os ídolos santistas Clodoaldo, Lalá e Negreiros, além de integrantes da diretoria e do Comitê de Gestão. O presidente Marcelo Teixeira e o vice-presidente Fernando Bonavides participaram ativamente do evento, assinando os contratos e recebendo pessoalmente os jovens atletas e seus familiares.

"Trazer a família ao lado do Clube, ao lado dos atletas. Não é um simples assinar de papel. É você vincular, tendo as devidas responsabilidades das partes, na formação de uma geração que historicamente o Santos tem sucesso. Um ato como esse é um investimento na formação, no ser humano. É o clube fazendo a sua obrigação social", disse Marcelo Teixeira.

Marcello Dias, capitão da equipe sub-14, disse que o dia ficará marcado para sempre. "É um dia histórico para o Santos e para nós, atletas. Muitos serão grandes jogadores, somos uma família, representando esse escudo, que é gigante".

Emocionados, os pais de Marcello demonstraram orgulho pelo filho e por todos os jogadores do elenco.

"Representa muito para a gente. Nós somos torcedores do Santos e desde pequeno ele sempre mostrou o dom de jogar futebol. Ainda estou tremendo. É uma emoção muito grande ao lado do meu filho. A frase perfeita é um orgulho que nem todos pode ter", disse a mãe, Ellen Dias.

"Desde os meus pais somos todos apaixonados pelo Santos. Essa geração de 2011 é muito boa, vai formar grandes atletas, grandes cidadãos", destacou Marcelo Vieira, pai do atleta.

