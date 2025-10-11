Com Messi decisivo, Inter Miami goleia Atlanta United pela MLS

Neste sábado, o já classificado aos playoffs Inter Miami venceu o Atlanta United por 4 a 0, no Chase Stadium, pela 34ª rodada da temporada regular da MLS. O time da Flórida contou, novamente, com atuação de gala do argentino Lionel Messi, que fez dois gols e deu uma assistência. Luis Suárez e Jordi Alba também marcaram para o time da casa.

Situação na competição

O foco do Inter Miami, no momento, é atingir a melhor colocação possível na Conferência Leste da MLS. O time de Messi e companhia, diante da vitória, chegou aos 59 pontos, ficando na terceira colocação da tabela. Com um jogo a mais, estão na frente do time da Flórida o Philadelphia Union (66 pontos) e o Cincinnati (62 pontos).

O Atlanta United, por sua vez, é o 14º, com 27 unidades conquistadas.

Resumo do jogo

INTER MIAMI 4 X 0 ATLANTA UNITED

Competição: MLS - 34ª rodada da temporada regular

Local: Chase Stadium, Miami - Flórida (EUA)

Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Gols:

Lionel Messi, aos 39' do 1ºT (Inter Miami)

Jordi Alba, aos 7' do 2ºT (Inter Miami)

Luis Suárez, aos 16' do 2ºT (Inter Miami)

Lionel Messi, aos 87' do 2ºT (Inter Miami)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Inter Miami começou dominando a partida, com muita posse de bola e criação de oportunidades. Lionel Messi abriu o placar aos 39 minutos, aproveitando assistência de Baltasar Rodríguez e finalizando com pé esquerdo no canto superior esquerdo do goleiro Jayden Hibbert.

Segundo tempo

Na etapa final, o Inter Miami manteve o ritmo e ampliou o placar rapidamente. Aos 7 minutos, Jordi Alba marcou o segundo gol, aproveitando passe em profundidade de Messi.

Luis Suárez marcou o terceiro gol aos 16 minutos, com um chute de fora da área no canto superior direito, consolidando a superioridade da equipe. O quarto e último gol veio nos acréscimos, aos 87 minutos, com Lionel Messi recebendo assistência de Alba e finalizando para o centro do gol, fechando o placar em 4 a 0.

Próximos jogos

Inter Miami

Nashville x Inter Miami - 35ª rodada da MLS Data e horário: 18/10/2025 às 19h Local: GEODIS Park

Atlanta United